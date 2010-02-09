راه شکست راه آهن را می دانستم/ هدفمان صعود به لیگ برتر است

به گزارش خبرنگار مهر، آلفردو کاسیمیرو پس از پیروزی 4 بر 2 تیمش برابر راه آهن شهرری در چارچوب رقابت‌های جام حذفی باشگاه‌های کشور و صعود به مرحله یک هشتم نهای مسابقات در جمع خبرنگاران گفت: چند فیلم از دیدارهای گذشته راه آهن را دیده بودیم و می دانستیم چگونه می توان این تیم را شکست داد.

وی افزود: بازیکنان من در این دیدار به خوبی برنامه‌های تاکتیکی را در زمین پیاده کرده و توانستند با پیروزی برابر راه آهن جواز حضور در مرحله بعدی این مسابقات را بدست آورند.

سرمربی پرتغالی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان خاطرنشان کرد: ما در بازی بعدی باید در اصفهان به مصاف ذوب آهن برویم که قطعا در آن بازی هم برای انجام بازی قابل قبول به میدان می رویم.

کاسیمیرو در پایان با بیان اینکه پس از اتمام نیم فصل نخست رقابت‌های دسته اول مجددا سرمربی این تیم شده است، گفت: بازیکنان من برای حضور قدرتمند در دور برگشت لیگ دسته اول کاملا آماده هستند و قول می دهم در آن مسابقات با ارائه بازی‌های قابل قبول جواز حضور صنعت نفت به لیگ برتر را بدست آوریم.

دیدار تیم‌‎های فوتبال صنعت نفت آبادان و راه آهن شهرری در مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت‌های جام حذفی باشگاه‌های کشور که عصر امروز در آبادان برگزار شد با پیروزی 4 بر 2 تیم میزبان به پایان رسید.