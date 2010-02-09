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۲۰ بهمن ۱۳۸۸، ۲۱:۵۶

ذوالنور:

اساس پیروزی در نبرد علیه استکبار بصیرت است/ راهپیمایی 22 بهمن خنثی کننده توطئه‌ها

جانشین نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قطب نمای بسیجی و اساس پیروزی در نبرد علیه استکبار را بصیرت دانست و لازمه آن تقوا و ولایت مداری خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام ذوالنور جانشین نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این مطلب را در همایش بسیج، فجر و ولایت که با اجتماع بسیجیان حوزه مقاومت بسیج امام حسین(ع) سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و به مناسبت ایام‌الله دهه فجر برگزار شد، عنوان کرد و گفت: تفکر بسیجی به مثابه یک رود حیات بخش است که در جامعه جریان پیدا می‌کند و با ورود خود تحول، شکوفایی و حیات را ایجاد خواهد کرد.

حجت‌الاسلام ذوالنور، رمز ماندگاری و دوام انقلاب اسلامی را معنویت و روحیه و تفکر بسیجی دانست و اظهار داشت: شهاد‌ت‌ طلبی، ایمان، ولایتمداری و انس با قرآن از رموز ماندگاری انقلاب اسلامی است.

وی با بیان اینکه 20 بهمن مصادف با سالگرد عملیات والفجر 8 و روز حفاظت اطلاعات در سپاه است، افزود: جنگ استکبار علیه انقلاب اسلامی تمام نشده و در این برهه، شکل، ابزار و صحنه آن تغییر یافته است.

 ذوالنور با اشاره به این که تبعیت از ولایت فقیه عامل پیشرفت نظام است، اظهار داشت: با تحریم‌های علمی و تکنولوژیک و کار شکنی‌های انجام گرفته علیه ما، به همت از سوی مسئولان و متخصصان انقلاب اسلامی توانسته‌ایم موشکهای بالستیک خود را به نمایش گذاشته، ماهواره امید را به فضا پرتاب کرده و در زمینه شبیه ‌سازی ژنتیکی جزو 10 کشور دنیا قرار گیریم، همچنین با فعالیت در زمینه نانو به ساخت 96 درصد داروهای مورد نیاز جامعه و تولید اورانیوم اقدام می‌کنیم و دنیا را در زمینه ‌های علمی و فنی متحیر کرده‌ایم.

وی داشتن بصیرت را ابزاری برای شناخت حق از باطل بیان کرد و گفت: امروز ممکن است برخی از افراد شعار پیروی از خط امام را بدهد، درحالی که ملاکها و شاخص‌های آن را امام(ره) تعیین کرده است. درخشان ترین آرمان امام راحل( اصل ولایت فقیه می‌باشد که مورد قبول فتنه‌گران نیست.

وی خاطرنشان کرد: امروز، روزی است که افراد معترض خود را از آشوبگران جدا کرده و از سوار شدن بر موج احساسات مردم خودداری کنند.

قائم مقام نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران تصریح کرد: مردم با حضور خود در راهپیمایی 9 دی و اعلام انزجار از دشمنان نظام و اغتشاشگران، بار دیگر حمایت خود را از نظام و اصل ولایت فقیه به رخ جهانیان کشاندند. سران فتنه نیز باید از این حضور میلیونی عبرت بگیرند و راه خود را از دشمنان جدا کنند.

حجت‌الاسلام ذوالنور، برخورد نظام با فتنه‌گران را مدبرانه توصیف کرد و گفت: دشمنان انقلاب بدانند که مردم با حضور وصف ‌ناپذیر خود در راهپیمایی 22 بهمن، توطئه‌های آنان را خنثی خواهند کرد.

کد مطلب 1033372

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