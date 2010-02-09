کنگره سراسری شعر فجر آفرینان با معرفی برگزیدگان پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، برگزیدگان کنگره سراسری شعر فجر آفرینان با حضور معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و جمعی از مسئولان محلی در تالار غدیر این شهر معرفی شدند.

هیئت داوران پس از قرائت بیانیه الهام ریزه وندی،‌ از کرمانشاه را به عنوان نفر اول، محسن استوار از یزد را به عنوان نفر دوم و علی صارمی از لرستان را به عنوان نفر سوم اعلام کرد.

همچنین سید جبار عزیزی از کرمانشاه، فرشته رستمی از کرمانشاه و سارا باختر از اصفهان به ترتیب به عنوان چهارم، پنجم و ششم انتخاب شدند.

در ادامه فاطمه بدیعی از استان اصفهان، زهرا محمودی از استان مرکزی ، رضا نیکوکار از استان گیلان و پونه نیکویی از استان گیلان در رتبه های هفتم، هشتم، نهم و دهم قرار گرفتند.

غلامرضا بهاری از استان همدان، سعید حیدری از استان مرکزی، محمد امین پارسایی از استان اصفهان ، عدنان مرادی از استان کرمانشاه ، شریعت رسولی از استان بوشهر ، طاهر جمشیدزاده از استان ایلام، عباس آتشی از استان لرستان، محمد صالح سلطانی از استان فارس ، فریدون علوی نسب از استان کرمانشاه به عنوان برگزیدگان کنگره سراسری شعر فجر آفرینان انتخاب شدند.