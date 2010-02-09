ساختمان دانشگاه پیام نور بروجرد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، رئیس دانشگاه پیام نور شهرستان بروجرد عصر سه شنبه در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: ساختمان دانشگاه پیام نور شهرستان بروجرد در زمینی به مساحت هفت هزار مترمربع و با زیربنای دو هزار و 200 مترمربع در قالب سه طبقه به بهره برداری رسیده است.

مرتضی گودرزی ادامه داد: برای بهره برداری از ساختمان این دانشگاه اعتباری بالغ بر 12 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی با بیان اینکه احداث ساختمان این دانشگاه از جمله مصوبات سفر هیئت دولت به لرستان بوده است، یادآور شد: اعتبار مورد نیاز برای ساخت این واحد آموزشی از محل اعتبارات سفر دوم هیئت دولت، ستاد حوادث غیرمترقبه و اعتبارات عمرانی هزینه شده است.

رئیس دانشگاه پیام نور شهرستان بروجرد با اشاره به وضعیت فعلی جذب دانشجو در این دانشگاه، یادآور شد: در حال حاضر یک هزار و 700 دانشجو در دانشگاه پیام نور شهرستان بروجرد مشغول به تحصیل هستند.

گودرزی خاطر نشان کرد: همچنین هم اکنون دانشگاه پیام نور شهرستان بروجرد دارای 13 رشته تحصیلی است.