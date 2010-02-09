توضیحات وزارت رفاه در مورد یک خبر

به گزارش خبرگزاری مهر، متن توضیح وزارت رفاه به این شرح است:



در پی انتشار خبری با عنوان "محرومیت یک میلیون نفر از افراد دارای خانواده معلول از بن کالا" به نقل از رئیس جامعه معلولان از آن خبرگزاری در تاریخ 88.11.20 مقتضی است وفق قانون مربوطه پاسخ این وزارتخانه جهت تنویر افکار عمومی در اسرع وقت منتشر شود.

به اطلاع می رساند اعتبار مربوط به امر مزبور جزء ردیف متفرقه 1- 520000 در قانون بودجه سال 1388 تحت عنوان یارانه کالای اساسی در اختیار وزارت بازرگانی است، که طبق روال سنوات گذشته و برگزاری جلسات و هماهنگی های لازم با وزارت مذکور بن های مورد نیاز به ارزش هر بن 400 هزار ریالی چاپ گردید.

درادامه توضیحات ارسالی از سوی وزارت رفاه آمده است: پس از اخذ اطلاعات و مستندات لازم از کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزستی کشور برابر جدول پیوست توزیع گردید و بن ها هم اکنون کلا در اختیار سازمانهای مربوطه می باشد و حتی یک برگ بن در این وزارتخانه نبوده و نیست، چرا که این وزارتخانه صرفا به عنوان سیاستگذار، برنامه ریز و هماهنگ کننده در موضوع مطروحه می باشد.