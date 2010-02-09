  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۹:۲۵

توضیحات وزارت رفاه در مورد یک خبر

وزارت رفاه به دنبال انتشار خبر گفتگوی مهر با رئیس جامعه معلولان ایران که در آن به نقل از وی عنوان شده که این وزارتخانه تاکنون نتوانسته عدالت را در زمینه توزیع بن سبد کالای معلولان رعایت کند به طوری که بیش از یک میلیون نفر از افراد دارای خانواده معلول شناسایی شده از سبد کالا محروم هستند، توضیحاتی ارائه کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن توضیح وزارت رفاه به این شرح است: 

در پی انتشار خبری با عنوان "محرومیت یک میلیون نفر از افراد دارای خانواده معلول از بن کالا" به نقل از رئیس جامعه معلولان از آن خبرگزاری در تاریخ 88.11.20 مقتضی است وفق قانون مربوطه پاسخ این وزارتخانه جهت تنویر افکار عمومی در اسرع وقت منتشر شود.

به اطلاع می رساند اعتبار مربوط به امر مزبور جزء ردیف متفرقه 1- 520000 در قانون بودجه سال 1388 تحت عنوان یارانه کالای اساسی در اختیار وزارت بازرگانی  است، که طبق روال سنوات گذشته و برگزاری جلسات و هماهنگی های لازم با وزارت مذکور بن های مورد نیاز به ارزش هر بن 400 هزار ریالی چاپ گردید.

 درادامه توضیحات ارسالی از سوی وزارت رفاه آمده است: پس از اخذ اطلاعات و مستندات لازم از کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزستی کشور برابر جدول پیوست توزیع گردید و بن ها هم اکنون کلا در اختیار سازمانهای مربوطه می باشد و حتی یک برگ بن در این وزارتخانه نبوده و نیست، چرا که این وزارتخانه صرفا به عنوان سیاستگذار، برنامه ریز و هماهنگ کننده در موضوع مطروحه می باشد.

کد مطلب 1033391

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها