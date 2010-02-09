رمز موفقیت انقلاب در پیمودن راه والای حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است

به گزارش خبرگزاری مهر در این بیانیه آمده است: پیروزی انقلاب اسلامی ایران بدون شک نقطه عطفی در تاریخ ملت‌های جهان است زیرا که انقلاب اسلامی در شرایطی به پیروزی رسید که جهان به سرعت به سوی مادی گرایی و الحاد پیش می‌رفت و دو جنگ جهانی میلیون‌ها انسان را در مکتب الحادی فاشیسم، لیبرالیسم و کمونیسم به خاک و خون کشید. انقلاب اسلامی ایران آغازی برای بازگشت به ارزش‌های متعالی اسلام رهایی بخش بود.

در چند سال اخیر، تقارن زمانی دهه مبارکه فجر انقلاب اسلامی با ایام محرم و صفر، تداعی گر این فرمایش بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی(ره) است که انقلاب ما ریشه در انقلاب و قیام عظیم سیدالشهداء دارد و به یقین می‌توان گفت که رمز موفقیت و پیروزی شکوهمند آن در پیمودن راه والای حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.

قدرت نفوذ انقلاب اسلامی ایران و اثرگذاری و الهام‌بخش بودن آن در جهان به وی‍ژه برای مستضعفان عالم از چنان دامنه و عمقی برخوردار است که از یکسو آمریکا و غرب را به وحشت و هراسی دائمی انداخته و از سویی دیگر جنبش های بیداری اسلامی را فراتر از جغرافیای منطقه توسعه داده است وهر روز طنین تحقق وعده الهی درقرآن کریم که "ان الارض یرثها عبادی الصالحون" به گوش می‌رسد و امید است که انقلاب خمینی کبیر(ره) به انقلاب مهدی آل محمد(عج) متصل شود.

بی‌تردید دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی با نثار خون شهدا و فداکاری‌های امت و لطف پروردگار عالم که همواره مشمول حال ملت ایران بوده، به دست آمده و دراین میان حضرت امام خمینی(ره) به عنوان رهبر و معمار بزرگ این انقلاب شکوهمند محبوب ‌ترین، چهره ماندگار تاریخ معاصرجهان است و تداوم این راه الهی دراطاعت محض و پیروی از نائب برحقش مقام معظم رهبری (حفظه الله) خواهد بود.

دشمنان اسلام و انقلاب از اوائل پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون با توطئه‌های متعدد و فتنه‌های مکرر از جمله فتنه اخیر، کمر به تضعیف نظام مقدس جمهوری اسلامی بسته، اما زهی خیال باطل که عزم و اراده آهنین ملت با اخلاص و ولایتمدار، همچون "بنیان مرصوص" در برابرکفر و نفاق آنان خواهد ایستاد و اعتقاد به پیروی بی‌قید و شرط از ولایت فقیه را معیار حقانیت و ثبات قدم یاران و پیروان در خط امام راحل می‌داند.

روابط عمومی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، ضمن گرامیداشت سی و یکمین سالگرد پیروزی غرورآفرین انقلاب اسلامی و تبریک ایام فرخنده دهه فجر انقلاب اسلامی، به همه فجرآفرینان، ملت شریف ایران، به ویژه خانواده‌های معظم شهداء وایثارگران ، از عموم مردم متدین، شجاع، غیور و همیشه در صحنه ایران اسلامی دعوت می‌نماید تا ضمن بیعت با آرمان‌های رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) و رهبر فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی) بار دیگر، یکصدا همچون حماسه تاریخی 9 دی 1388 ، با حضور یکپارچه و وحدت‌آفرین خود در راهپیمایی پر شکوه و به یادماندنی یوم‌الله 22 بهمن حماسه دیگری خلق نموده و همه دشمنان و بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی و ملّت مومن و انقلابی را از هرگونه طمع‌ورزی به حریم استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی ایران مأیوس کنند.