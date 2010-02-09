82 طرح عمرانی در الیگودرز به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان الیگودرز، برخی از این طرح های به بهره برداری رسیده در این ایام شامل احداث 59 واحد مسکونی توسط شرکت تعاونی مسکن همیار سازان با اعتباری بالغ بر 16 میلیارد و 160 میلیون ریال، سالن مسابقات شهید محمد علی بخشی و فرزندان شهید با اعتباری بالغ بر هشت میلیارد ریال و احداث و تکمیل ساختمان اداری امور آب و فاضلاب شهری با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد و 900 میلیون ریال بوده است.

سالن ورزشی شهید میر شاکی با اعتبار چهار میلیارد ریال، سالن ورزشی شهید بهشتی با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و 500 میلیون ریال، مدرسه شش کلاسه حضرت ابوالفضل(ع) با اعتبار سه میلیارد و 400 میلیون ریال، مدرسه شش کلاسه زینبیه شهرک امام با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد و 230 میلیون ریال و مدرسه شش کلاسه شهرک ابوذر با اعتبار چهار میلیارد و 500 میلیون ریال از دیگر طرح های به بهره برداری رسیده در دهه مبارک فجر هستند.

بنابر این گزارش در مجموع برای پروژه های به بهره برداری رسیده در دهه فجر انقلاب اسلامی اعتباری بالغ بر 87 میلیارد و 810 میلیون ریال هزینه شده است.