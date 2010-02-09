داور عامل شکست مقاومت بود / مرادی از ما انتقام گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، داود مهابادی به دنبال شکست 5 بریک تیمش مقابل سپاهان اصفهان با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران حاضر درسالن کنفرانس ورزشگاه فولادشهر اصفهان گفت: بازی را خیلی خوب شروع کردیم و در نیم ساعت اول به نسبت تیم سپاهان توپ و میدان را بیشتر در اختیار داشتیم.

وی در ادامه افزود: در دقایق آغازین بازی سپاهان موقعیت آنچنانی روی دروازه سپاهان ایجاد نکرد تا اینکه از سوی داور یک پنالتی اشتباه به سود تیم میزبان اعلام شد. همین پنالتی آهنگ بازی تیم ما را برهم زد و باعث شد بازیکنان از نظر روحی و روانی دچار مشکل شوند.

سرمربی تیم فوتبال مقاومت سپاسی شیراز خاطر نشان کرد: براساس آنچه من از کنار زمین دیدم ابراهیم توره در موقعیت آفساید به توپ رسید و مدافع تیم ما به هیچ عنوان روی او خطایی مرتکب نشد که مستوجب اخراج و اعلام پنالتی به سود تیم میزبان باشد.

مهابادی در ادامه افزود: من صحنه‌ای را دیدم که نمی دانم شما (خبرنگاران) به آن توجه کردید یا نه؟ آقای مرادی پیش از نشان دادن کارت قرمز به مدافع تیم ما دست در جیب خود کرد تا به او کارت زرد بدهد اما نمی دانم چرا تصمیم خود را در آخرین لحظه عوض کرد و کارت قرمز داد.

وی تاکید کرد: داور در آن صحنه با اعلام خطای پنالتی به سود سپاهان و اخراج بازیکن مقاومت، حق تیم ما را ضایع کرد، البته این بدان معنا نیست که از کنار بازی خوب سپاهان به سادگی بگذریم. این تیم امروز بازی خوبی را به نمایش گذاشت. از شانس بد ما امروز روز خوب ابراهیم توره بود و روی نبوغ این بازیکن سپاهان به سه گل استثنایی رسید.

سرمربی تیم فوتبال مقاومت سپاسی شیراز در ادامه مدعی شد، جریان داوری‌ها در هفته‌های اخیر به ضرر تیمش بوده است و به مسئولان کمیته داوران فدراسیون فوتبال پیشنهاد کرد در هفته‌های پایانی لیگ که امتیازات برای تیم‌ها حیاتی است، در انتخاب داوران دقت عمل بیشتری به خرج دهند.

وی در ادامه یادآور شد: در هفته گذشته و بازی مقابل ابومسلم مشهد داور نه تنها پنالتی مسلم تیم ما را نگرفت، بلکه به اشتباه بازیکنان ما را اخراج کرد. امروز هم داور مسبب شکست ما شد، البته مسبب پیروزی تیم سپاهان نشد، چرا که این تیم نمایش خوب و درخور توجهی داشت.

مهابادی در خصوص اولتیماتوم مدیریت باشگاه مقاومت سپاسی شیراز، گفت: این صحبت‌ها و شایعات تنها در رسانه‌ها مطرح شده است و صحت ندارد. تا به امروز مسئولان باشگاه مقاومت به من اولتیماتومی نداده‌اند.

وی ادامه داد: من اگر به این نتیجه برسم که نمی تواتم در باشگاه مقاومت مفید باشم، یک لحظه هم در شیراز نمی مانم و به همکاری خود با این باشگاه خاتمه خواهم داد.

مهابادی همکاری با باشگاه مقاومت را برای خود افتخار خواند و در خصوص شایعه حضور افشین پیروانی در این تیم گفت: من در این مورد چیزی نشنیده‌ام و اطلاعی ندارم، به همین خاطر درست نیست اظهارنظری داشته باشم.

وی از وجود مشکلاتی درونی در تیم مقاومت سپاسی شیراز یاد کرد و در پاسخ به خبرنگاری که مدعی بود سپاهان با برتری پرگل برابر مقاومت، انتقام شکست در دیدار رفت را گرفته است، گفت: در این بازی سپاهان از ما انتقام نگرفت و این داور بود که از تیم مقاومت انتقام گرفت.

مسابقه تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و مقاومت سپاسی شیراز در چارچوب دیداری عقب افتاده از هفته بیستم لیگ برتر که عصر امروز(سه شنبه) در اصفهان برگزار شد، در پایان با برتری 5 بر یک شاگردان قلعه نویی همراه شد.