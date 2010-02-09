ساخت فضاهای ورزشی در قم پنج برابر شده است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور عصر سهشنبه در مراسم افتتاح پروژههای تربیت بدنی استان قم با اشاره به به عنایت ویژه دولت نهم به گسترش ورزش در کشور در سخنانی اظهار داشت: در دولت نهم ساخت فضاهای ورزشی در استان قم بیش از پنج برابر شده و توسعه ورزش بانوان نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
وی گفت: البته حضور بانوان در فعالیتهای ورزشی باید با حفظ کرامت، شأن و عفاف آنها همراه باشد.
وی رشد و توسعه ورزش در استان قم را در مجموع مثبت و مناسب ارزیابی کرد و گفت: سرمایهگذاری در ورزش به هیچ عنوان هزینه نیست، زیرا فواید و آثار آن در عرصههای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کاملا مشهود است.
استاندار قم بر رفع موانع ساخت، تجهیز و توسعه اماکن ورزشی تأکید و تصریح کرد: اقشار مختلف مردم در سطوح مختلف باید از امکانات ورزشی به صورت عادلانه برخوردار باشند و استانداری قم نیز بر حمایت از طرحهای ورزشی اهتمام جدی دارد.
وی در ادامه با اشاره به تأکیدات دین مبین اسلام بر گسترش فضای تلاش و فعالیت در جامعه در سخنانی اظهار داشت: جامعه دچار رخوت و سستی مورد نکوهش آیین اسلام بوده و هیچگاه در مسیر رشد و تعالی قرار نخواهد گرفت.
وی با بیان اینکه توسعه ورزش متضمن ایجاد تحرک و پویایی در جامعه است خاطرنشان کرد: رسیدن به رشد و توسعه پایدار نیازمند جامعه و افراد سالم از نظر روحی و جسمی است و این مهم با گسترش ورزش در جامعه فراهم میشود.
هشت هزار و 500 مترمربع به سرانه ورزشی استان قم اضافه شد
همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی، چهار طرح ورزشی در استان قم افتتاح شد که با بهرهبرداری از این طرحها، بیش از هشت هزار و 500 مترمربع به سرانه ورزشی استان قم اضافه شد.
مهمترین این طرحها شامل مجموعه ورزشی بانوان نارنج با زیربنای حدود چهار هزار مترمربع با اعتباری بالغ بر 12 هزار میلیون ریال است.
پروژه دیگر، سالن ورزشی بانوان نرجس در منطقه محروم نیروگاه قم است که یک هزار و 296 مترمربع زیربنا دارد و احداث آن از سال 87 با اعتبار چهار هزار میلیون ریال آغاز شده است.
هزینه این طرحها از محل اعتبارات مصوب دور دوم سفر دولت به قم تأمین شده است.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم ساخت فضاهای ورزشی در قم در مدت دولت نهم را بیش از پنج برابر زمان گذشته عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور عصر سهشنبه در مراسم افتتاح پروژههای تربیت بدنی استان قم با اشاره به به عنایت ویژه دولت نهم به گسترش ورزش در کشور در سخنانی اظهار داشت: در دولت نهم ساخت فضاهای ورزشی در استان قم بیش از پنج برابر شده و توسعه ورزش بانوان نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
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