برگزاری نشست شورای حکام آژانس روز جمعه/ رئیس انتخاب می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز اعلام کرد نشست شورای حکام روز جمعه برای انتخاب رئیس آن روز جمعه (23 بهمن) برگزار می شود.



آژانس در بیانیه ای خاطر نشان کرد که نشست ویژه اعضای شورای حکام با حضور 35 عضو در مقر آژانس در وین در روز جمعه 12 فوریه (23 بهمن) برگزار خواهد شد.



سخنگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید کرد تنها نکته مندرج در دستور کار این نشست، انتخاب رئیس جدید شورای حکام است، در نتیجه هیچ بحثی درباره ایران مطرح نخواهد شد.



انتخاب رئیس جدید شورای حاکم از آن جهت ضروری است که مالزی در دسامبر گذشته "نهد ارشد بن منصور حسین" که ریاست شورای حکام را بر عهده داشت، به کوالالامپور فرا خواند.



علت این فراخوانی این بوده است که سفیر مالزی به دستورات دولت متبوعش درباره نشست رای گیری بر ضد ایران عمل نکرده است؛ وزارت امور خارجه مالزی گفته بود رای سفیر این کشور با دستورات دولت منسجم نبود.



خاطر نشان می شود مالزی، کوبا و ونزوئلا سه کشوری بودند که در نشست شورای حکام به قطعنامه ضد ایرانی در 27 نوامبر رای منفی داده بودند.



سفرای مناطق جغرافیایی مختلف که در شورای حکام نماینده دارند، به صورت دوره ای ریاست شورا را برعهده می گیرند.



برای تکمیل ریاست مالزی تا پایان دوره اش، محمد شهرالاکرام یعقوب سفیر جدید این کشور در شورای حکام بر اساس توافقنامه ای که اعضای مجموعه جنوب شرق آسیا و اقیانوس آرام شامل استرالیا، نیوزیلند و مالزی امضا کردند، ریاست این شورا را بر عهده خواهد گرفت.