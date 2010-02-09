تاکید عبدالله دوم بر ضرورت ازسرگیری روند سازش با رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "عبدالله دوم" شاه اردن در گفتگوی تلفنی با "آنجلا مرکل" صدر اعظم آلمان، بر ضرورت تلاش جدی طرفهای غربی و عربی برای ازسرگیری روند مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی تاکید کرد.



عبدالله دوم و مرکل در این گفتگوی تلفنی، آخرین تلاشها برای فعال کردن روند به بن بست رسیده سازش را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.



در این گفتگو طرفین اوضاع خاورمیانه و موانع پیش روی روند سازش را که عملا به بن بست رسیده است، و همچنین مسئله انجام مذاکرات جدی و کارساز برای برقراری سازش میان رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان فلسطین را بررسی کردند.



شاه اردن در این گفتگو بر اهمیت نقش آلمان در صحنه اروپا و بین الملل برای تلاش با همه طرفها با هدف پایان تنش و خشونت و حمایت از تلاشها برای برقراری صلح فراگیر در منطقه خاورمیانه تاکید کرد.



خاطر نشان می شود ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین که به ژاپن سفر کرده از تمایل خود برای ازسرگیری مذاکرات سازش با رژیم اشغالگر قدس و بررسی پیشنهاد آمریکا در این زمینه خبر داد.



ابومازن اعلام کرد پیشنهاد آمریکا برای مذاکره غیر مستقیم را بررسی می کند و در انتظار توضیح آمریکا به سر می برد.