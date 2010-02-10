سالانه سه میلیون تن محصولات کشاورزی در گلستان تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مصطفی مصطفی لو عصر سه شنبه در کمیته اجرایی تولید محصولات ارگانیک استان افزود: بحث امنیت غذایی یکی از رسالتهای مهم وزارت متبوع و سازمان جهادکشاورزی استان است.

وی اظهار داشت: برای اولین بار با برگزاری همایش کمیته اجرایی تولید محصولات ارگانیک و سالم در استان توانستیم بطور شفاف به بحث سلامت و سطح کیفیت مواد غذایی بپردازیم که این موضوع مورد توجه کلیه کارشناسان و محققین قرار گرفته است.



به گفته مصطفی لو، حدود سه میلیون تن محصول تولیدی در استان داریم که وظیفه ما به عنوان یک دستگاه متولی امنیت غذایی این است که تمرکز بیشتری روی بستر کار داشته باشیم و به جز کمیت به کیفیت تولید محصولات کشاورزی نیز توجه ویژه ای داشته باشیم.



معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گلستان بیان داشت: کشاورزی ارگانیک بهترین جایگزین برای کشاورزی سنتی است و اصول اساسی کشاورزی ارگانیک شامل حفظ طبیعت، جلوگیری از اثرات مخرب روی محیط و خاک، توسعه تنوع بیولوژیکی، حفظ آب آشامیدنی و تولید غذا با کیفیت عالی را در دستور کار خود قرار دارد.

وی عنوان کرد: اصول پذیرفته شده کشاورزی ارگانیک شامل چهار موضوع سلامت، اکولوژی، پایداری و مراقبت باید مورد توجه قرار گیرد.

گلستان 650 هزار هکتار اراضی کشاورزی و زراعی دارد.