وی خاطرنشان ساخت: مخاطبان مجموعههای نمایشی زیاد هستند. بنابراین باید روی فیلمنامه حساسیت بیشتری خرج دهیم تا آثار مناسبی تولید شود و کار به لحاظ محتوایی و ساختاری هم مناسب باشد. مسلماً تامل بیشتر روی فیلمنامه منجر به نتایج مطلوبی میشود. بنابراین کار و دقت بیشتر روی فیلمنامه اشتباه نیست، حتی نگرانی هم ندارد. در همه کمپانیهای دنیا روی فیلمنامه کار میکنند و تا زمانی که به نتیجه مشخص نرسند، تولید را شروع نمیکنند.
مدیر گروه نمایش و فیلم شبکه چهار ادامه داد: متاسفانه تهیهکنندگان فکر میکنند باید با یک برگه به عنوان طرح جلو بیایند و مدیران هم به آنها اعتماد کنند . به نظرم تهیهکنندگان نباید از روند طولانی بررسی فیلمنامه گلایه کنند، چون امری طبیعی است.
سیفیآزاد اشاره کرد: مثلاً وقتی فیلمنامه 2000 صفحهای به گروه ارائه میشود، مسلماً خواندن آن یک ماه و نیم زمان میبرد. این حجم فیلمنامه باید به دقت کارشناسی شود و همه جوانب در نظر گرفته شود. نمیتوان در یک تا دو هفته این فیلمنامه را خواند. باید پایه فیلمنامه درست بنا شود و با دقت جلو رفت تا به محصول مناسبی هم برسیم.
وی ادامه داد: اختلاف سلیقه همیشه در هنر وجود دارد. مثلاً برخی به کار هیئت داوران جشنواره فیلم فجر امسال انتقاد داشتند و برخی راضی بودند. بنابراین وقتی طرحی ارائه میشود باید همه جوانب آن برای کار به دقت مورد بررسی قرار بگیرد تا جای گلایه نماند.
مدیر گروه نمایش و فیلم شبکه چهار درباره اینکه بودجه چقدر در تعویق پروژه موثر است، افزود: طبق استاندارد باید فیلمنامه کامل، آماده تولید باشد تا جزییات هم به دقت تعریف شده و بر اساس آن برآورد هم درست پیشبینی شود. برخی مواقع پیش میآید که تهیهکننده در برآورد پروژه اشتباه میکند که با چرخه تولید هماهنگی ندارد.
سیفیآزاد در پایان گفت: در مجموع ما در کشور وصل به آنتن هستیم. از سوی دیگر تلویزیون وابسته به تولیدات خودش است و نمیتواند همه فیلمهای سینمایی را پخش کند. به همین دلیل میان عرضه و تقاضا تعادل برقرار نمیشود. امیدوارم سینمایی ایران به جایی برسد که همه فیلمها قابل پخش از تلویزیون باشد.
