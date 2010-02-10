ضعف غرب در کنفرانس امنیتی مونیخ/ جابجایی قدرت در سطح جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه آلمانی "دی سایت" در مطلبی به بررسی چهل و ششمین کنفرانس امنیتی در مونیخ پرداخته و نوشت: ما در مونیخ می توانستیم نبض سیاست جهانی را احساس کنیم. در بعضی سالها این نبض تندتر می زند، اما در سال 2010 وضعیت دیگری حکمفرما است. اتفاقات بسیاری در اطراف کره زمین اتفاق افتاده، اما جنبشها و حرکتهای کمی رخ داده است.

در ادامه آمده است: به خوبی قابل لمس است که چگونه وزنه های قدرت در دنیا به آرامی جابجا می شود. چین همواره با اعتماد به نفس بیشتری در صحنه های جهانی قدم می گذارد. روسیه نیز از فقدان قدرت جهانی اش سرخورده است اما با این حال اقدامات کمی برای شراکت فعال تر با جامعه بین المللی انجام می دهد.

دی سایت در ادامه نوشت: در مسئله افغانستان و مناقشات اتمی با ایران، غرب به تدریج به درماندگی خود پی می برد . از طرفی غرب در حل مسائل خاورمیانه نیز به بن بست رسیده است.

البته آمریکا و اروپا اطمینان می دهند که در تمام این چالش های جهانی همراه هم هستند. البته این نامشخص است که واکنش های آنها دربرابر این مسائل تا چه حد متفاوت است .

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: سه نفر از شرکت کنندگان در نشست مونیخ برای اولین بار بود که در این محفل سخنرانی می کردند آنها وستروله از آلمان، سرگئی لاوروف از روسیه و کاترین آستون از اتحادیه اروپا بودند که همه آنها درباره روندهای سیاسی خود دلسرد بودند.

نویسنده در ادامه به روشن شدن یک مسئله مهم در کنفرانس امنیتی امسال اشاره کرد و آن این که امنیت دیگر مدتها است که به عنوان سیاست دفاعی و نظامی تعریف نمی شود. در پایداری ساختارهای دولتی مسائل اقتصادی و اجتماعی نیز مهم می باشند.

نویسنده در پایان تاکید کرد که در کنفرانس امنیتی امسال هیچ شور و اشتیاقی قابل لمس نبود .