تسهیلات تعاونی ها در دولت دهم 300 درصد رشد داشت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ماشاالله عظیمی شامگاه سه شنبه در نشست خبری افتتاح اولین نمایشگاه بین المللی تعاون و تجارت افزود: طی 14 سال قبل حدود 495 میلیارد تومان به تعاونی ها تسهیلات پرداخت شده است در حالی که در دولت دهم این مقدار به هزار و 327 میلیارد رسیده است.

رئیس بانک توسعه تعاون کشور: در دولت دهم با رشد 300 درصدی تسهیلات تعاونی ها نسبت به 14 سال گذشته مواجه بوده ایم.

وی افزود: اولویت اول بانک توسعه تعاون سودآور کردن تعاونی ها بوده است.

عظیمی خاطرنشان کرد: در سال جاری حدود 340 میلیارد تومان تسهیلات به 365 شعبه در سراسر کشور پرداخت شد.

وی تصریح کرد: اگر بودجه سال آینده تصویب شود در بعد سرمایه در گردش تعاونی ها سال خوبی خواهند داشت.

عظیمی خاطرنشان کرد: در سال جاری 11 هزار شغل در تعاونی ها ایجاد شده است در حالی که سرانه اشتغالزایی 16 میلیون تومان است.

وی اظهار داشت: کمترین معوقات بانک مربوط به تعاون است که حدود 12 درصد است و عمده مشکل تعاونی ها حرکت جمعی است که از فقدان فرهنگ منشا می گیرد.

وی در پایان قول ایجاد تعاونی خبرنگاران استان را داد.

اولین نمایشگاه بین المللی تعاون و تجارت از 20 تا 23 در محل نمایشگاه بین المللی مشهد دایر است.