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۲۱ بهمن ۱۳۸۸، ۹:۴۲

نسبت به 14 سال گذشته؛

تسهیلات تعاونی ها در دولت دهم 300 درصد رشد داشت

تسهیلات تعاونی ها در دولت دهم 300 درصد رشد داشت

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس بانک توسعه تعاون کشور از رشد 300 درصدی تسهیلات تعاونی در دولت دهم نسبت به 14 سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ماشاالله عظیمی شامگاه سه شنبه در نشست خبری افتتاح اولین نمایشگاه بین المللی تعاون و تجارت افزود: طی 14 سال قبل حدود 495 میلیارد تومان به تعاونی ها تسهیلات پرداخت شده است در حالی که در دولت دهم این مقدار به هزار و 327 میلیارد رسیده است.

رئیس بانک توسعه تعاون کشور: در دولت دهم با رشد 300 درصدی تسهیلات تعاونی ها نسبت به 14 سال گذشته مواجه بوده ایم.

وی افزود: اولویت اول بانک توسعه تعاون سودآور کردن تعاونی ها بوده است.

عظیمی خاطرنشان کرد: در سال جاری حدود 340 میلیارد تومان تسهیلات به 365 شعبه در سراسر کشور پرداخت شد.

وی تصریح کرد: اگر بودجه سال آینده تصویب شود در بعد سرمایه در گردش تعاونی ها سال خوبی خواهند داشت.

عظیمی خاطرنشان کرد: در سال جاری 11 هزار شغل در تعاونی ها ایجاد شده است در حالی که سرانه اشتغالزایی 16 میلیون تومان است.

وی اظهار داشت: کمترین معوقات بانک مربوط به تعاون است که حدود 12 درصد است و عمده مشکل تعاونی ها حرکت جمعی است که از فقدان فرهنگ منشا می گیرد.

وی در پایان قول ایجاد تعاونی خبرنگاران استان را داد.

اولین نمایشگاه بین المللی تعاون و تجارت از 20 تا 23 در محل نمایشگاه بین المللی مشهد دایر است.

کد مطلب 1033537

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