22 بهمن پیام استکبار ستیزی ملت ایران طنین انداز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده شامگاه سه شنبه در در همایش خانواده های شاهد، ایثارگر، والدین شهدا و جانبازان افزود: امروز به پاس خون شهدا، پیام استکبار ستیزی و عدالت خواهی ملت ایران به گوش مردم ستمدیده جهان رسیده وپیام انقلاب به سراسر جهان صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه تمامی خدمات نظام جمهوری اسلامی ایران مدیون خون شهدا است، بیان داشت: در سایه خون شهدا توانستیم سر خود را با افتخار در دنیا بالا بگیریم و اعلام کنیم که بعد از 31 سال همچنان به آرمانها و اهداف انقلاب پای بند هستیم.

استاندار آذربایجان غربی افزود: اگر امروز کشور در مسیر عمران و آبادانی حرکت می کند به این دلیل است که شهدای گرانقدر این مرز و بوم بدون ادعا و چشمداشت از مرزهای عقیدتی اسلام و انقلاب دفاع کردند.

جلال زاده با بیان اینکه خدمات دولت به خانواده های شهدا، جانبازان و ایثارگران در قبال جان فشانی ها و از خود گذشتگی های آنان بسیار ناچیز است، اظهار داشت: خانواده های شهدا جز کم توقع ترین اقشار جامعه هستند چراکه با تقدیم فرزندان خود برای اعتلای نظام جمعهوری اسلامی ایران با خداوند معامله کرده اند.

وی با اعلام اینکه خانواده شهدا در طول سالهای گذشته بیشترین سرمایه گزاری را در انقلاب اسلامی ایران داشته اند، خاطر نشان کرد: دستاوردهای پرافتخار کشورمان در عرصه های علمی، فرهنگی، فناوری را مدیون خانواده های شهدا هستیم.

استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: با وجود همه توطئه ها و دسیسه های دشمنان انقلاب اسلامی ایران به این مملکت آسیبی نرسیده به این دلیل که ریشه های این انقلاب با خون شهدا آبیاری شده است.