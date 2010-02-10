کارگردان و تهیه‌کننده نمایش بیت الاحزان در گفتگو با خبرنگار مهر در قم در مورد موضوع این نمایش گفت: این نمایش در 10 صحنه مصائب حضرت زینب(س) را در زمان‌های کودکی، شهادت حضرت زهرا(س)، مصائب امام علی(ع)، شهادت امام حسن(ع)، قتلگاه امام حسین(ع)، اسرای شهدای واقعه عاشورا و... را به تصویر کشیده است.



زهرا سمیعی‌نیا اضافه کرد: نمایش بیت‌الاحزان بدون دیالوگ و به همراه پخش مداحی و آهنگ‌های مرتبط با مصائب حضرت زینب(س) طراحی شده است.



سمیعی‌نیا با بیان اینکه این نمایش فقط با حضور بانوان اجرا شده است، استقبال علاقه‌مندان را چشمگیر توصیف کرد و اظهار داشت: در این نمایش معصومه شریف در نقش کودکی حضرت زینت(س) و فاطمه عبادی در نقش بزرگسالی ایشان به ایفای نقش پرداختند.



وی افزود: حمیده شریف، فاطمه هاشمی، معصومه وطن‌خواه، فاطمه محمدی، زهرا آقاجانی، زهرا مشهدی، زینب سعیدی و زهرا عمادی از دیگر بازیگران این نمایش بودند.



مسئولان به تئاتر دینی توجه ندارند



وی در پایان ضمن ابزار گلایه از عدم توجه مسئولان به تئاتر حوزه دینی، خاطرنشان کرد: این نمایش بدون هیچ گونه حمایتی از سوی مسئولان و فقط با همکاری تعدادی از بانوان علاقه‌مند به حوزه تئاتر دینی اجرا شده است.



سمیعی‌نیا اضافه کرد: با توجه به تاثیرگذاری قابل توجه این تئاتر در بین بانوان به ویژه نوجوانان و جوانان، در صورت حمایت مسئولان، این نمایش را در مکان‌های مختلف استان قم اجرا خواهیم کرد.

