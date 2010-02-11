رد پای "فخر لرستان" در قلب مردم / آوای بیداری از مسجد علوی

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، این روزها برای دیدار با مسجد علوی که در دوران انقلاب پایگاه مبارزات مردم خرم آباد بوده است باید با پای دل رفت. آنجا هنوز هم می توان صدای شهید فخرالدین رحیمی را شنید که بی باکی مردمان لر در صدای غرایش آشکار است.

از ظلم رژیم می گوید و از فساد دربار...همه را به بیداری می خواند و از صبح انقلاب سخن می گوید. پیرمرد و افراد مسن تر محله صدایش را به یاد دارند، آنها که در آن روزها پای خطابه های گیرا و پرمایه "سید" شور می گرفتند و اشتیاق شور آزادی و اشتیاق استقلال.

خوب که نگاه می کنی هنوز اینجا بوی دوران انقلاب را می دهد و این شمیم قیام خونین ملت لرستان است که قلبت را به آرامشی عظیم رهنمون می سازد.

برخی از کسانی که زمانی جوانان پای منبر "فخر لرستان" را تشکیل می دادند با انگشت جای نشستن "سید" را نشانت می دهند. آنها از شجاعت و افشاگری های او حرف ها برای گفتن دارند.

اینجا مسجد علوی است، هنوز هم در تک تک آجرهایش می توان فریادهایی را شنید که در گوشت زمزمه آشنایی است. شهید سید فخرالدین رحیمی دارد باز هم از امام و مقتدایش می گوید... او را اولین بار به خاطر توزیع اعلامیه های امام دستگیر کردند. او در رکاب مقام معظم رهبری در تبعیدگاه به مبارزاتش ادامه داد تا وقتی حضرت آیت الله خامنه ای برای سفر به لرستان پای در این خاک پرگهر می نهد در بیاناتش از دلاوری ها و بی باکی "سیدی" از مردمان لر سخن به میان آورد و او را بستاید.

نگاهی به زندگینامه شهید فخرالدین رحیمی/ نمادی از بی باکی مردمان لر

به گزارش خبرنگار مهر، شهید حجت الاسلام سید فخرالدین رحیمی در سال 1323 هجری شمسی در شهر خرم آباد و در یک خانواده روحانی متولد شد. پدرش حجت الاسلام سید علی اکبر رحیمی از علمای بزرگ شهر بود که نسب او به حضرت امام موسی بن جعفر (ع) می رسید.

شهید سید فخرالدین پس از پایان تحصیلات مقطع ابتدایی تحت تکفل برادر بزرگ و روحانی خود شهید حجت الاسلام حاج سید نورالدین رحیمی قرار گرفت. سید نورالدین برای ادامه تحصیل دروس حوزوی به قم مشرف شد و به همین دلیل شهید سید فخرالدین نیز به همراه او به شهر خون و قیام قم رفت و بطور رسمی تحصیل علوم دینی را آغاز کرد.

وی در این مدت در درس خارج فقه و اصول از محضر اساتید حوزه علمیه قم از جمله آیت الله شهید مدنی استفاده برد. وی همچنین مدتی را نیز در حوزه علمیه کمالیه خرم آباد به همراه برادرش سید نورالدین و آیت الله سید حسن طاهری خرم‌ آبادی، شیخ فرج الله عباسی، شیخ محمدرضا عباسی، شیخ محمدرضا آدینه وند به تهذیب نفس خود پرداخت.

وی در مسجد علوی خرم آباد به ارشاد جوانان می پرداخت و‌ آنان را با اصول دین و روشهای مبارزه با ظلم و عصیانگری آشنا می ساخت.

او مظهر اراده و تقوا بود و هرجا که سخن از حق و حقیقت به میان می آمد از جان و آبروی خود مایه می گذاشت. او در جوانی توانست به مدارج بالای علمی حوزوی و اجتهاد نائل گردد. سراسر وجود و زندگی او مبارزه بود و هم اکنون نیز هرگاه نام سید فخرالدین که در میان مردم غیور آن خطه به "فخر لرستان" مشهور است به میان می آید، ناخودآگاه ذهن همه به سوی مبارزات سترگ آن روحانی مجاهد سوق داده می شود.

حضور در محضر شهید محراب آیت الله مدنی و آموختن درس وارستگی

شهید سید فخرالدین رحیمی به سبب ارتباط و آموزش در محضر شهید محراب آیت الله مدنی و آیت الله کمالوند به درجه رفیعی از وارستگی اخلاقی دست یافته بود و به عبارتی دقیق تر مجاهدی عارف و سیاستمداری باتقوا بود که با تکیه بر قرآن و نهج البلاغه و قیام سرخ سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، آزاده زیستن و آزاده به استقبال مرگ رفتن را در خود نهادینه کرده بود. بی باکی از تهدیدات دشمنان یکی از ویژگی های بارز مردم استان لرستان به شمار می رود و حضور آگاهانه آنان در عرصه های مختلف انقلاب اسلامی دلیلی متقن بر این ادعاست.

روحیه دشمن ستیزی شهید سید فخرالدین رحیمی نیز او را به "فخر لرستان" شهره ساخته بود و اتکاء او به شعار "دیانت ما عین سیاست ماست و سیاست ما عین دیانت ماست" او را به روحانی مبارزی تبدیل کرده بود که همواره در دل دشمنان نهضت انقلاب اسلامی هراس می افکند.

ثبت بیش از 250 سند از فعالیتهای ضد شاهنشاهی "فخر لرستان" در ساواک

ثبت بیش از 250 برگ سند محرمانه از فعالیتهای آشکار شهید رحیمی در ساواک و نیز صلابت و اقتدار او در برابر شکنجه های آنان موجب شده بود تا لحظه ای از مبارزات او غافل نباشند. ساواک و نیروهای نظامی شاه به شدت او را تحت کنترل داشتند و سعی می کردند ارتباط او را با مردم قطع نمایند ولی هرگز نتوانستند میان وی و مردم جدایی بیفکنند.

شهید رحیمی همزمان با ماجرای مدرسه فیضیه و حمله دژخیمان پهلوی و شهادت طلاب بیگناه حوزه علمیه قم،‌ به صف مبارزان نهضت امام خمینی(ره) پیوست و یک روز در حالیکه مشغول چسباندن اعلامیه حضرت امام راحل بر روی دیوار بود، در حلقه جلادان پهلوی گرفتار و به شش ماه زندان محکوم شد.

مسجد علوی پایگاه مبارزات در خرم آباد / افشاگری از فساد دربار

سید فخرالدین پس از طی دوران محکومیت به زادگاهش بازگشت و در مسجد علوی پایگاه نوین و فعالی را برای مبارزه رژیم پهلوی بنا نهاد. پس از تبعید حضرت امام راحل، برای دومین بار به علت برداشتن تابلو خیابان ششم بهمن شهر خرم آباد و نصب تابلو با نام خیابان علوی به جای آن، دستگیر و به تحمل شش ماه حبس دیگر محکوم شد. او در زندان خرم آباد نیز آنچنان که خود روایت کرده است دست از تبلیغات اسلامی و نشر احکام دین و قرآن برنداشت.

شهید رحیمی یکبار نیز به دلیل تهیه نامه های تند علیه رژیم و ارسال آن به محضر مبارک امام راحل و مرحوم آیت الله علی مشکینی رئیس سابق مجلس خبرگان رهبری که در نجف اشرف اقامت داشتند بازداشت شد و شهید که افشاگری علیه فساد دربار را بی هیچ ترس و اضطرابی ادامه می داد پس از آزادی از حبس، طی سخنانی در مسجد علوی خرم آباد به اشرف پهلوی حمله کرده و او را "بلاشرف"‌ خطاب می کند و می گوید: "این زن، هروئین به مملکت می آورد و جوانان معصوم را در دام اعتیاد می اندازد و برادرش [شخص شاه]،‌ قرآن آریامهری به چاپ می رساند."

در پی این سخنرانی آتشین و افشای چهره فاسد خاندان پهلوی به تحمل دو ماه زندان خرم آباد و چهار ماه زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری در شهربانی تهران تحت شدیدترین شکنجه های بدنی و روحی و روانی محکوم می گردد.

بیشتر علمای لرستان که در این مدت به ملاقات وی رفتند اذعان داشتند که آثار شکنجه ها در ظاهر ایشان پیدا بود.

شهید سید فخرالدین رحیمی ممنوع المنبر شد / استفاده از اجتماعات کوچک برای افشاگری

سید فخرالدین یکبار نیز به علت حمله به دولت و رژیم دست نشانده پهلوی و تغییر تاریخ اسلامی به شاهنشاهی که در اواخر اسفند سال 1354 تصویب و در سال 1355 به مرحله اجرا درآمد دستگیر و زندانی شد.

شهید رحیمی پس از پایان دوران حبس، ممنوع المنبر شد و چون تمامی وجودش عشق به اسلام و آگاهی دادن به مردم مسلمان بود، به روستاهای اطراف خرم آباد و میان عشایر لرستان می رفت و ضمن ارشاد آنها به تعالیم دین مبین اسلام، آنها را به شورش علیه رژیم پهلوی تشویق و ترغیب می کرد. او حتی در اجتماعات کوچکتر نیز پرده از ماهیت رژیم بر می داشت.

در این رابطه ساواک خرم آباد در گزارش شماره 4-12-57 مورخ 29/9/1354 چنین گزارش می نماید:"اطلاع واصله حاکی است، سید فخرالدین رحیمی فرزند سید علی اکبر که یکی از روحانیون ناراحت این شهر می باشد به مغازه های میوه فروشی مراجعه و پرتقال هایی که روی آنها کلمه (جافا) نوشته شده به مردم نشان داده، اظهار می دارد اینها حرام هست،‌ نخرید بطوریکه بررسی شده این پرتقال ها از اسرائیل به ایران وارد و در بازار توزیع گردیده است."

تبعید به ایرانشهر و حضور در محضر مقام معظم رهبری

در پی گزارشهای مختلف ساواک، رژیم او را در سال 56 دستگیر و پس از مدتی آزار و شکنجه به سه سال تبعید در ایرانشهر از توابع استان سیستان و بلوچستان محکوم می کند.

شهید در خاطرات خود درباره تبعید به ایرانشهر که در آن زمان حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی نیز در تبعید و در ایرانشهر بسر می بردند چنین نقل می کند: "... پس از دریافت حکم تبعید ... شکر الهی را به جا آوردم.... بعد از ظهر با پیکان استیشن از محوطه شهربانی خرم‌آباد اینجانب را حرکت دادند و بعدازظهر فردایش در دوراهی بعد از شهرستان بم، فاصله 365 کیلومتر را تا ایرانشهر طی کرده شبانه به ایرانشهر رسیدیم. در ایرانشهر حضرت حجت الاسلام جناب آقای سید علی خامنه ای مترجم کتاب صلح الحسن(ع) [مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای «مدظله العالی»] که جداً فکر مردمی داشت و روحی انقلابی در مسیر سازنده و اخلاقی عالی و رفتاری اسلامی [داشتند] را به همراه برخی دیگر آقایان محترم [که در تبعید به سر می بردند] زیارت نمودم که مجلس گرم و الطافشان غم و اندوه و حزنی برای من نگذاشت ."

شهید رحیمی در ایرانشهر فعالیتهای سیاسی و مبارزاتی خود را در کنار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای از سر گرفت و به واسطه نشر احکام غنی اسلامی و کسب محبوبیت در میان مردم به ویژه برادران و خواهران اهل تسنن، ساواک با احساس خطر از روشنگری های این دو شخصیت جلیل القدر، شهید رحیمی را به شهر دیگری تبعید کرد.

بازگشت در اوج انقلاب به خرم آباد / ایجاد هسته رهبری نهضت لرستان

سید فخرالدین رحیمی به اقلید فارس تبعید شد و بلافاصله پس از اوجگیری انقلاب بدون توجه به اینکه در تبعید به سر می برد به خرم آباد بازگشت و رهبری مردم را در اجتماعات به عهده گرفت.

حمیدرضا دالوند، نویسنده کتاب انقلاب اسلامی در لرستان، درباره حضور مجدد و نقش شهید رحیمی در ادامه مبارزات سال 57 در خرم آباد چنین می نویسد: "در حالی که شعله های انقلاب سراسر ایران، به ویژه استان لرستان را در برگرفته بود، تظاهرکنندگان به سلاح های گرم و سرد مسلح شده بودند و دامنه اعتصاب به میان نظامیان هم کشیده شد؛ در یک سخن مردم ابتکار عمل را در دست گرفته بودند. شش تن از شاخص ترین چهره های مبارز روحانی شهر یعنی سید فخرالدین رحیمی، سید نورالدین رحیمی، شیخ مهدی قاضی، شیخ عباسعلی صادقی، سید جعفر ورامینی و سید مجید سیف السادات پس از ماه ها تبعید و زندانی در شب جمعه پنجم آبان وارد خرم آباد شدند و مورد استقبال مردم قرار گرفتند. بازگشت آنها و تحکیم و تقویت دوباره هسته رهبری نهضت لرستان، در ساماندهی، هدفمندی مبارزه و سرعت بخشیدن به پیروزی آن موثر بود."

در پی اطلاع رژیم از بازگشت شهید فخرالدین رحیمی ماموران ساواک به خانه برخی علمای لرستان حمله کردند و همه آنها از جمله سید نورالدین رحیمی را دستگیر کردند اما سید فخرالدین موفق شد خود را از چنگال دژخیمان پهلوی رهایی بخشد. او مدتی بطور مخفیانه در یکی از روستاهای نزدیک خرم آباد زندگی کرد و پس از آزادی روحانیون از زندان کمیته مشترک ضدخرابکاری، ایشان بطور آشکار مبارزات خود را تا پیروزی انقلاب ادامه داد.

شهید سید فخرالدین رحیمی در روزهای منتهی به پیروزی انقلاب نقش موثری در کنترل اوضاع شهر به نفع انقلابیون مسلمان داشت. با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) روح آزادگی و سرافرازی بر خطه قهرمان پرور لرستان نیز دمیدن گرفت و رایحه دل انگیز تولد صبح و انفجار نور، قلوب مردم وفادار و روحانیت مبارز این سامان را پرتلالو ساخت.

شهید رحیمی پس از پیروزی انقلاب اسلامی / مسجد علوی پایگاه انقلاب در خرم آباد

سید فخرالدین رحیمی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مسجد علوی را به پایگاه کمیته انقلاب اسلامی تبدیل کرد و خود نیز به عضویت آن درآمد. او جوانان پرشوری که سالها علیه حکومت پهلوی به مبارزه پرداخته بودند را برای حفظ نظم خرم آباد ساماندهی کرد.

در پی افزایش برخی ناامنی ها و دامن زدن منافقین به برخی تشنجات در لرستان و شهر خرم آباد شهید رحیمی توانست با همکاری دیگر مسئولان استانی و باتوجه به سابقه مبارزاتی خود، ریشه فتنه را بخشکاند.

او در برابر توطئه های دشمنان زیرک بود و به خوبی می توانست در برابر آنها ایستادگی کند. در پی تنش های به وجود آمده در زمستان سال 1359 در این منطقه، شهید سید فخرالدین رحیمی به همراه دیگر نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی توانستند با مدیریت و صدور اعلامیه، از گسترش فتنه و آشوب جلوگیری نمایند.

با شکل گیری حزب جمهوری اسلامی به عضویت در این پایگاه سیاسی و اسلامی درآمد و برای برنامه ریزی در مسیر استقلال و شکوفایی سیاسی و ... کشور فعالیت کرد.

او با آغاز جنگ تحمیلی رژیم بعثی صدام علیه مردم ایران،‌ همواره در موقعیتهای مختلف به جبهه های حق علیه باطل می رفت و در کنار مدافعان حریم ولایت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران مشغول مبارزه با دشمنان می شد.

شهید رحیمی در سنگر خانه ملت / واکنش به قدرت طلبی های بنی صدر

با برگزاری نخستین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، شهید رحیمی از سوی مردم ملاوی لرستان، برگزیده و به خانه ملت راه یافت. او در سنگر خانه ملت برای پاسداری از انقلاب اسلامی تلاش می کرد و همواره برای توسعه و آبادانی کشور و حوزه انتخابیه خود کوشش می نمود.

او با توجه به ماهیت و انحراف فکری بنی صدر همواره خطر او را به مردم و مسئولان گوشزد می کرد. او با اشاره به قدرت طلبی های بنی صدر چنین می گوید: "مردم اگر به کسی رای بدهند برای عشق به امام است. اگر من طلبه هم در این جا پشت این تریبون صحبت می کنم از برکات رهبر بزرگمان می باشد و الا من طلبه کجا و تریبون مجلس شورای اسلامی [کجا]. آنچه داریم از اسلام و امام است و اخلاق و اخلاص امام و رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی است."

شهید حجت الاسلام سید فخرالدین رحیمی، پس از سالها مجاهدت در مسیر الله به هنگام انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی به فیض عظیم شهادت نائل آمد و پیکر مطهرش پس از تشییع باشکوه در شهر خرم آباد به خاک سپرده شد.

از وی یک پسر به نام امین و سه دختر به نامهای زهرا، وحیده و منصوره به یادگار مانده است. یکی از فرزندان شهید رحیمی به نام سیده زهرا که همواره در فراق پدر عاشقانه می سوخت، از خداوند طلب می کرد تا مانند پدر شهیدش با فخر و عظمت در پیشگاه الهی حاضر شود.

سرانجام در روز 23 دیماه سال 1365 هنگام بازگشت از دبیرستان به منزل، بر اثر حمله وحشیانه هواپیماهای رژیم بعثی صدام به مناطق مسکونی خرم آباد به درجه رفیع شهادت نائل آمد و به ملکوت اعلی پیوست.

شهید سیده زهرا رحیمی در یکی از خاطرات خود این چنین می نویسد: "روز پنجشنبه 18 اردیبهشت طبق روال همیشه بر سر مزار پدر رفتم و دیدار تازه کردم، البته دلم می خواست که مدت زیادی آنجا بمانم و یا بهتر بگویم دوست دارم منزلگاهم برای همیشه هرچه زودتر به آنجا نزد قبر مطهر پدرم انتقال یابد، آن وقت است که می دانم لطف و عنایت پروردگار شامل حالم شده است..."

آری، بهمن ماه به عنوان دهه پیروزی انقلاب مجالی برای یاد کردن از دلاورمردانی است که جان در ره انقلاب و آرمانهای امام دادند و آنچه باقی است بار سنگینی است که باید به دوش کشید و فراموش نکرد که که ما در حراست این انقلاب مسئول هستیم و متعهد.