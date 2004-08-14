به گزارش خبرگزاري مهر- رئوفيان با اعلام اين خبرافزود: احزاب و گروههاي سياسي داراي پروانهي فعاليت از كميسيون مادهي 10 قانون احزاب بدون عضويت در خانهي احزاب ميتوانند به عضويت سند منشور وفاق در آيند.
وي ادامه داد: در جلسه گذشته شوراي مركزي، دومين مجمع عمومي فوقالعاده و انعكاس تصويب سند منشور وفاق در بين احزاب و محافل مورد ارزيابي قرار گرفت.
رئيس كميتهي اطلاعرساني خانهي احزاب ايران، در ادامه با اشاره به سفر هيات اعزامي به اجلاس احزاب آسيايي در چين، گفت: در اين جلسه قرار شد هماهنگي كامل بين نمايندگان احزاب دعوت شده به اجلاس (حزب موتلفه، جبههي مشاركت و كارگزاران) به وجود آيد تا بتوانند يكپارچه در اجلاس حاضر شوند.
وي تصريح كرد:البته اين هماهنگي مانع استفاده از حق قانوني احزاب دعوتشده براي سخنراني نخواهد بود اما در ساير موارد به عنوان هياتي كه از خانهي احزاب و جمهوري اسلامي شركت ميكنند ظاهر خواهند شد.
رئيس كميتهي اطلاعرساني خانهي احزاب ايران، با بيان اينكه اين سفر نهم شهريور ماه انجام خواهد شد، گفت: هيات اعزامي از خانهي احزاب در نظر دارد ضمن شركت در اجلاس به احتمال زياد در نشست كميتهي دائمي اجلاس عضويت پيدا كند و سعي دارد تا در مراسم افتتاحيه نيز سخنران داشته باشد.
رييس كميته اطلاع رساني خانه احزاب ملاقات با احزاب آسيايي در حاشيهي اجلاس وجلسه با نمايندگان احزاب آسيايي و نمايندگان كشورهاي اسلامي را دو برنامهي در دست بررسي خانهي احزاب عنوان كرد و افزود: خانهي احزاب در تلاش است تا بتواند در راستاي سياست ارتباط هر چه بيشتر با احزاب آسيايي و كشورهاي اسلامي، جلسهاي را با حضور اين احزاب ترتيب دهد.
رييس كميته اطلاع رساني خانه احزاب:
آيين نامه ضمانت اجرايي سند منشور وفاق تدوين مي شود
رييس كميته اطلاع رساني خانه احزاب گفت:بررسي ضمانت اجرايي سند منشور وفاق احزاب را از مصوبات جلسه شوراي مركزي خانه احزاب عنوان كردو گفت: در اين جلسه قرار شد پيشنويس آييننامهي ضمانت اجرايي از سوي كميتهي حقوقي قضايي خانهي احزاب تهيه و در جهت تصويب در دستور كار شوراي مركزي قرار گيرد تا نحوه رسيدگي به تخلفات و عدم انجام تعهدات روشن شود.
به گزارش خبرگزاري مهر- رئوفيان با اعلام اين خبرافزود: احزاب و گروههاي سياسي داراي پروانهي فعاليت از كميسيون مادهي 10 قانون احزاب بدون عضويت در خانهي احزاب ميتوانند به عضويت سند منشور وفاق در آيند.
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