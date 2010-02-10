بررسی رمان "روز هزار ساعت دارد" در انتشارات افراز

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که در ادامه سلسله نشستهای ادبی انتشارات افراز برپا می‌شود نویسنده اثر و جمعی از نویسندگان و منتقدان ادبی حضور خواهند یافت.

رمان "روز هزار ساعت دارد" که دومین رمان نویسنده به حساب می‌آید در سال 87 از سوی انتشارات افق منتشر شده و بازتابهای مناسبی در جامعه ادبی به همراه داشته‌است.

رمان اول ملک‌میان "مرگ بی توبه، بی وصیت" در سال 72 منتشر شده و رمان دوم وی نیز اخیراً به عنوان نامزد جایزه ادبی "واو" معرفی شده‌است.

راوی داستان "روز هزار ساعت دارد" در روزی شوم از مادر زاده می شود؛ روزی که نزد اهالی روستا به "پنجیک" معروف است و گویا به همین دلیل هرگز قادر نخواهد بود در یک جا قرار گیرد و تن به زندگی آرام و بی دغدغه‌ای دهد. پس دنیاگردی به شیوه دراویش و قلم زدن به سبک دعاگران در طالع اوست و در این سیر فقط در جستجوی یک چیز است: جایی که بتواند با فراغ بال در آن بمیرد و دفن شود. اما به هر کجا که می رسد گویی مقدر نیست چندان در آن دوام بیاورد و دلزده‌تر از پیش، بار دیگر به گشت ناگزیر خود ادامه می دهد...

این رمان همچون شعری بلند با زبانی آهنگین به نگارش درآمده و با این که وامدار برخی از آداب و رسوم، کلمات و ساختار زبانی ویژه است اما تا سرحد امکان کوشیده شده از هر چیزی تنها به عنوان عاملی برای خلق یک فضا و موقعیت داستانی کاملاً تازه استفاده کند تا به یک واقعیت مجرد و یا منطقه‌ای معلوم وفادار بماند.

نشست بررسی رمان "روز هزار ساعت دارد" ساعت 17:30 در محل انتشارات افراز به نشانی خیابان فلسطین جنوبی، خیابان وحید نظری، بن‌بست افشار، پلاک 1، واحد 5 برگزار می‌‌شود.