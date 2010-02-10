بهره برداری از انبار و مجتمع سردخانه شهرستان سراب

به گزارش خبرنگار مهر در سراب، علی اصغر حسینی معاون فنی و اجرایی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران صبح چهارشنبه در مراسم افتتاح این پروژه گفت: در راستای حمایت از تولید کنندگان و کشاوزان و همچنین با توجه به رسالت این سازمان در حمایت از روستاییان، اقدام به ساخت انبار سرد در این شهرستان کردهایم.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به سرد سیر بودن منطقه سراب و همچنین تولید انبوه سیب زمینی در مناطق بستان آباد و سراب، تولید کنندگان این محصول با مشکل نگهداری سیب زمینی مواجه هستند که در این راستا، وجود انبار سرد مخصوص سیب زمینی میتواند اهمیت فوق العادهای برای تولید کنندگان این منطقه داشته باشد.

حسینی اظهار داشت: کشاورزان این منطقه معمولا برای نگهداری سیب زمینی از انبارهای خانهای و سنتی استفاده می کنند که سردی بیش از حد هوا و استاندارد نبودن مکان نگهداری، موجب یخ زدگی و پوسیدگی محصولات آنها می شود.

معاون سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با تشریح مراحل اجرایی این طرح افزود: ظرفیت این انبار سرد پنج هزار تن بوده و دارای 12 سلول است که 10 سلول آن به نگهداری سیب زمینی اختصاص یافته است.

حسینی با بیان اینکه هزینه تمام شده طرح حدود 27 میلیارد ریال بوده است، افزود: کارهای اجرایی احداث این انبار سرد از سال 1383 آغاز شده بود و در زمان ساخت اشتغالزایی طرح به طور متوسط 40 نفر بوده است.

به گفته وی، پیش بینی می شود با بهره برداری از ان برای 20نفر اشتغال ایجاد شود.

بیمارستان سراب به دستگاه سنگ شکن مجهز شد

به مناسبت دهه فجر، صبح چهارشنبه دستگاه سنگ شکن کلیه و مثانه در بیمارستان سراب راه اندازی شد.

علی بایرامی رئیس شبکه بهداشت و درمان سراب در این خصوص اظهار داشت: برای این دستگاه و تجهیزات جنبی برای بخش اورولوژی بیمارستان سراب 750میلیون ریال هزینه شده است.

وی افزود: برای نخستین بار با تجهیز این بیمارستان به دستگاه سنگ شکن و نیزتجهیزات دیگر و تامین نیروی متخصص مربوطه اعمال سنگ شکنی و نیز برخی عملهای جراحی کلیه و مجاری اداری در شهرستان سراب انجام خواهد شد .

بایرامی خاطر نشان کرد: سالانه تعداد زیادی از شهروندان سرابی برای انجام این معالجات به تبریز اعزام می شدند که این امر علاوه بر تحمیل هزینه های زیاد برای بیمار موجب ازدحام و شلوغی در بیمارستانهای تبریز می شد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان سراب همچنین از بهره برداری از پانسیون شش واحدی پزشکان متخصص سراب خبر داد و افزود: برای این پانسیون با زیربنای 600 مترمربع دو میلیارد و 800 میلیون ریال هزینه شده است.

بایرامی همچنین اعلام کرد در راستای بهینه سازی آمبولانسهای بیمارستان سراب دو دستگاه آمبولانس به سیستم درمانی و فوریتهای پزشکی سراب تحویل داده شد.