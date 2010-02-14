مهرداد ضیایی نویسنده وبازیگر تئاتر نمایشهایی را برای صحنه تئاتر و رادیو تنظیم می‌کند. وی همچنین در حال تألیف کتابی در ارتباط با داستانهای کهن ایرانی نیز هست. وی درباره فعالیتهای جدیدش به خبرنگار مهر گفت : نمایشنامه‌ای با نام"عباس آقا فدایی ملت شماره 38" نوشته‌ام که در حال بازنویسی نهایی است وامیدوارم بتوانم آن را روی صحنه آورم.

این بازیگر نام آشنای تئاتر ادامه داد: نمایشنامه‌ ای رادیویی با نام "رویاهای ماده گرگ" که اقتباسی از یکی از رمانهای چنگیز آیتماتوف است را نیز تنظیم کرده‌ام که به زودی اجرا می‌شود. همچنین طرحی برای ساخت یک سریال در دست نگارش دارم که میسا مولوی کارگردانی آن را برعهده دارد اما هنوز نامی برای آن انتخاب نشده است.

ضیایی افزود: در حال تألیف کتابی برگرفته از مجموعه داستانهای کهن وقدیمی ایرانی هستم. این مجموعه شامل 40 عنوان کتاب از متون کهن مانند اسرارالتوحید و کتابهای عین القضات همدانی است که تنظیم هر یک ازآنها حدود هفت ماه به طول می‌انجامد.

وی تاکید کرد: این مجموعه کتاب اثر ارزشمند و بزرگی است که شامل مقدمه، شرح واژگان، نمایه وتلخیص متون ادبی به زبان امروزی است.