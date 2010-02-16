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۲۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۴۸

جهانگیری "کنسرت روی آب" را کلید می‌زند

جهانگیری "کنسرت روی آب" را کلید می‌زند

فیلم سینمایی "کنسرت روی آب" به کارگردانی جهانگیر جهانگیری اسفند88 در تهران آغاز می‌شود.

جهانگیری به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری این فیلم سینمایی در تهران، کیش و بندرعباس انجام می‌شود،"کنسرت روی آب" فضایی طنزآمیز دارد، داستان دو برادر است که آرزو دارند در خلیج فارس کنسرت موسیقی اجرا کنند. پیش‌تولید این فیلم شروع شده و به زودی عوامل و بازیگران انتخاب می‌شوند.

فیلم سینمایی "افراطی‌ها" کار قبلی جهانگیری با بازی اکبر عبدی، رضا شفیعی‌جم، ارژنگ امیرفضلی، حدیث فولادوند، شاهرخ استخری و رزیتا حفیظ ، شاهرخ نورمحمدی و الهام ناظمی در نوبت اکران  قرار دارد.

طرح اولیه فیلمنامه "افراطی‌ها" متعلق به جهانگیر جهانگیری بوده و سیروس رنجبر فیلمنامه آن‌ را نوشته است.  داستان فیلم درباره جوانی است که به تازگی از زندان آزاد شده، او وارد شهری می‌شود که مدتها از آن دور بوده است.

کد مطلب 1033857

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