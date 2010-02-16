جهانگیری به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری این فیلم سینمایی در تهران، کیش و بندرعباس انجام می‌شود،"کنسرت روی آب" فضایی طنزآمیز دارد، داستان دو برادر است که آرزو دارند در خلیج فارس کنسرت موسیقی اجرا کنند. پیش‌تولید این فیلم شروع شده و به زودی عوامل و بازیگران انتخاب می‌شوند.

فیلم سینمایی "افراطی‌ها" کار قبلی جهانگیری با بازی اکبر عبدی، رضا شفیعی‌جم، ارژنگ امیرفضلی، حدیث فولادوند، شاهرخ استخری و رزیتا حفیظ ، شاهرخ نورمحمدی و الهام ناظمی در نوبت اکران قرار دارد.

طرح اولیه فیلمنامه "افراطی‌ها" متعلق به جهانگیر جهانگیری بوده و سیروس رنجبر فیلمنامه آن‌ را نوشته است. داستان فیلم درباره جوانی است که به تازگی از زندان آزاد شده، او وارد شهری می‌شود که مدتها از آن دور بوده است.