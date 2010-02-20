عواقب ضرب و جرح پلیس و مجریان قانون در آمریکا / یکسال زندان برای تهدید با اسلحه پلاستیکی

به گزارش خبرگزاری مهر، در کلیه ایالات آمریکا ضرب و جرح ماموران انتظامی اعم از پلیس، مامور زندان، اشخاص بخش اورژانس، مامورین حفاظت از اماکن عمومی (موزه ها، کتابخانه، بانکها و ...) جرم محسوب شده و طبق قوانین هر ایالت با مجرم برخورد می شود.

در صورتی که اینگونه جرائم در وسائط نقلیه عمومی (هواپیما، قطار، کشتی و ...) انجام گیرد تحت عنوان عملیات تروریستی جزو جرائم فدرال محسوب شده و با خاطی به اشد مجازات تا حد حبس ابد برخورد خواهد شد.

به عنوان مثال بنا به قوانین جنایی آمریکا هر فردی که مامور پلیس را در حین خدمت هدف ضرب و شتم قرار دهد و یا به هرگونه وی را تعقیب ، ایذاء یا مرعوب نماید حتی اگر صدمه ای جسمانی به وی نزند، چنانچه ثابت شود ، 5 سال حبس در انتظار اوست. در صورت وارد آوردن هرگونه لطمه فیزیکی فرد 7 سال زندانی شده و مجروح کردن پلیس 12 سال زندان دارد.

همچنین جرم افرادی که مرتکب اعمال زیر شوند از نوع بزهکاری درجه 2 محسوب گردیده که با توجه به قوانین ایالتی و نوع جرم معمولا بین 12 ماه تا 10 سال زندان و یا جزای نقدی بیشتر از دو هزار و پانصد دلار می باشد و در بعضی مواقع از هر دو نوع جریمه برای مجرم در نظر گرفته می شود:

1- عمدتا قصد صدمه زدن به ماموران انتظامی، ماموران زندان، اشخاص بخش اورژانس، کارگران جاده سازی را با وسیله ای به غیر از آلات قتاله یا وسیله خطرناک دیگری داشته باشد.

2- به مامور اجرای قانون بدون ملاحظه یا از روی قصد صدمه جسمی وارد کند.

3- به ماموران قانون در حالت مستی و تحت تاثیر مواد مخدر و در حال رانندگی یا هر وسیله نقلیه دیگر که خود طبق قانون جزو جرائم ناشی از بی مبالاتی محسوب می گردد صدمه وارد آورد.

4- به مامور اجرای قانون از روی بی توجهی و بی مبالاتی با آلات قتاله یا وسیله خطرناک دیگری صدمه بزند.

5- عمدا یا سهوا مامور اجرای قانون را در شرایطی قرار دهد که موجب صدمه دیدن وی گردد.

6- از روی بی توجهی به اعمال جنایتکارانه ای دست بزند که منجر به مرگ و یا لطمات فیزیکی به ماموران اجرای قانون گردید.

7- دانسته یا از روی عمد، به مامور اجرای قانون بوسیله آلت قتاله یا وسیله خطرناکی (چاقو و امثالهم) صدمه جانی وارد آورد.

بدیهی است چنانچه عملیات مجرم منجر به مرگ ماور اجرای قانون گردد طبق قوانین ایالتی وی را محاکمه نموده و در صورت اثبات جرم قتل عمد محکوم به مرگ خواهد بود ، مگر در ایالاتی که حکم اعدام نداشته باشند.

به عنوان مثال: ضرب و جرم مامور ناظر ( parole officer) که در حال انجام وظیفه باشد از جرائم بزهکاری درجه 5 محسوب شده و تا حد 10 سال زندان و 2500 دلار جزای نقدی در برخواهد داشت.

به گزارش مهر ، جرم شخصی که با وسیله ای که حالت اسلحه گرم را بخود بگیرد (تپانچه پلاستیکی کودکان و یا اینکه دست خود را در زیر لباس به حالتی قرار دهد که تصور سلام گرم در طرف مقابل ایجاد کند) و باعث ترس و وحشت مامور انتظامی گردد جنحه درجه یک محسوب شده و 12 ماه زندانی خواهد داشت.

در این شرایط اگر مامور اجرای قانون مسلح بوده و از ترس اینکه ممکن است فرد مورد نظر قصد جان وی را کرده باشد و یا باعث خطر جانی برای دیگران خواهد شد، چنانچه در اثر تیراندازی باعث مرگ عامل شود در اغلب مواقع تحت عنوان دفاع از جان خود و دیگران تبرئه می شود.

چنانچه این خلاف در فاصله ای کمتر از یک هزار فیت (300 متری) مدارس دانش آموزان انجام گیرد از نوع بزهکاری درجه6 محسوب گردیده و پنج سال زندانی دارد.

ضرب و جرح ماموران اجرای قانون، ماموران زندان و یا آتش نشانی از نوع جنحه درجه یک به بزهکاری درجه 5 ارتقا یافته و محکومیت آن تا پنج سال زندان است که شش ماه از آن الزامی است خواهد بود و حتی قاضی نمی تواند مدت آن را کمتر کند.

نمونه دیگر اعمال جنایتکارانه از نوع بزهکاری درجه شش پرتاب شیئی از ساختمانی بلند از یک طبقه به قصد وارد آوردن صدمه به فردی می باشد و این عمل مشروط به وقوع صدمه نیست بلکه نیت و قصد فردی که این عمل را انجام داده مهم است.