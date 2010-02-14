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۲۵ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۰۷

تاریخ پیدایش روزنامه در ایران/

تولید "آینه‌های غبارگرفته" از سر گرفته می‌شود

تولید "آینه‌های غبارگرفته" از سر گرفته می‌شود

تولید مستند "آینه‌های غبارگرفته" به کارگردانی رهبر قنبری اسفندماه از سر گرفته می‌شود.

رهبر قنبری به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه مشکل اداری فیلم مستند "آینه‌های غبار گرفته" که تولید آن آذر ماه آغاز شده بود با همکاری مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی برطرف شد. شرایط لازم برای ادامه تصویربرداری مهیا است و تولید آن اسفندماه از سر گرفته می‌شود.

مستند "آینه‌های غبارگرفته " تاریخ پیدایش روزنامه را در ایران تا سال 57 و کارکرد آن را در زمان مشروطه، روحیه تجددخواهی، ممیزی و آئین‌نامه‌ها و مسائل مربوط به روزنامه‌نگاری و موانع موجود بر سر راه روزنامه‌نگاران را بررسی می‌کند.

عوامل این مستند عبارتند از فریدون شیردل: تصویربردار، محمدعبدی‌زاده: مدیر تولید، بابک نبی‌زاده:دستیار کارگردان و رهیار قنبری: صدابردار. رهبر قنبری فیلم‌های سینمایی "او" و "پرنده‌باز کوچک " را در کارنامه دارد.

کد مطلب 1033884

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