رهبر قنبری به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه مشکل اداری فیلم مستند "آینه‌های غبار گرفته" که تولید آن آذر ماه آغاز شده بود با همکاری مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی برطرف شد. شرایط لازم برای ادامه تصویربرداری مهیا است و تولید آن اسفندماه از سر گرفته می‌شود.

مستند "آینه‌های غبارگرفته " تاریخ پیدایش روزنامه را در ایران تا سال 57 و کارکرد آن را در زمان مشروطه، روحیه تجددخواهی، ممیزی و آئین‌نامه‌ها و مسائل مربوط به روزنامه‌نگاری و موانع موجود بر سر راه روزنامه‌نگاران را بررسی می‌کند.

عوامل این مستند عبارتند از فریدون شیردل: تصویربردار، محمدعبدی‌زاده: مدیر تولید، بابک نبی‌زاده:دستیار کارگردان و رهیار قنبری: صدابردار. رهبر قنبری فیلم‌های سینمایی "او" و "پرنده‌باز کوچک " را در کارنامه دارد.