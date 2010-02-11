حجتالاسلام علی اصغر عطاران طوسی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، با اشاره به راهاندازی شهر مجازی قرآن کریم با همکاری اداره کل قرآن و حدیث جامعه المصطفی العالمیه، اظهار داشت: در این شهر مجازی در راستای فعالیت بهتر در حوزه قرآنی، از همه ظرفیتهای جامعه المصطفی العالمیه به ویژه در بخش مربوط به استادان و فارغالتحصیلان داخل و خارج کشور استفاده خواهد شد.
وی ادامه داد: درصدد هستیم تا پایان امسال دورههای کوتاه مدت قرآنی را به صورت آزاد در چند زبان زنده دنیا ارائه کنیم.
راهاندازی رشتههای مورد نیاز طلاب
رئیس دانشگاه مجازی المصطفی در مورد دیگر فعالیتهای این مرکز تصریح کرد: به دلیل تقاضای زیاد دانشپژوهان به تحصیل در رشتههای علوم قرآن و حدیث و فقه اسلامی، امیدواریم این رشتهها از ترم آینده تحصیلی در دانشگاه مجازی المصطفی راهاندازی و در سالهای آینده در مقاطع ارشد و دکتر راهاندازی شود.
حجتالاسلام عطاران طوسی با اشاره به اهمیت و جایگاه آموزش قرآن در فضای مجازی جامعه المصطفی العالمیه، خاطرنشان کرد: این دانشگاه آموزش در فضای مجازی و سایبر را برای مخاطبان خود از ادیان و مذاهب و ملتهای گوناگون در نظر گرفته است و از این لحاظ توجه ویژهای به آموزش علوم قرآن و حدیث در فضای مجازی دارد.
در معرفی قرآن به زبانهای مختلف کمکاری شده است
وی با اظهار گلایه نسبت به مظلومیت و مهجوریت قرآن کریم در جامعه ما، گفت: یکی از دلایلی که برخی از مذاهب اسلامی شیعه را به تحریف قرآن و بیتوجهی به این کتاب آسمانی متهم میکند این است که متاسفانه ما شیعیان در معرفی قرآن به زبانهای مختلف و در رشتهها و گرایشهای گوناگون کم کاری میکنیم.
حجتالاسلام عطاران طوسی اضافه کرد: یکی از مهمترین اهداف شکلگیری دانشگاه مجازی المصطفی پر کردن این خلاء و آموزش مجازی قرآن و حدیث به زبانهای روز دنیا به ویژه زبان عربی بوده است.
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