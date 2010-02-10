کاهش بیماریهای بومی منطقه دماوند با ارتقا سطح کیفی خدمات بهداشتی

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، رئیس شبکه بهداشت و درمان دماوند ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: چهار سال قبل و تنها در یک منطقه شهرستان دماوند 60 بیمار مبتلا به تب مالت وجود داشت که با تلاش و ارائه آموزش مناسب توسط بهورزان شبکه بهداشت این شهرستان، آمار کنونی این عارضه به دو نفر کاهش یافته و حیوان گزیدگیهای چند ساله اخیر منجر به هاری نشده اند.

دکتر سید مهدی معززی گفت: شبکه بهداشت شهرستان دماوند پوشش 98 هزار نفر از اهالی این شهرستان را به عهده دارد که علاوه بر این جمعیت و بدلیل فقدان بیمارستان، بار درمانی 100 هزار نفر از ساکنین شهرهای بومهن و شهر جدید پردیس نیز بر دوش این شبکه است.

دو جاده پر حادثه کشور از دماوند می گذرند

معززی ادامه داد: عبور دو جاده مهم مواصلاتی هراز و فیروزکوه که در زمره پر حادثه ترین مسیرهای کشور است که در محدوده تحت پوشش شبکه بهداشت شهرستان دماوند قرار دارند به همین دلیل بیمارستانهای این شهرستان باید در ایام هجوم مسافرین به مناطق شمالی کشور در آماده باش کامل باشند.

این مسئول با اشاره به سرانه بهداشتی شهرستان یادآور شد: در شهرستان دماوند 28 خانه بهداشت، هشت پایگاه اورژانس، پنج مرکز بهداشتی و درمانی روستایی و شهری و دو بیمارستان وجود دارد و همچنان نیاز به مراکز بیمارستانی دیگر بویژه در شهرهای رودهن، بومهن و پردیس نیز حس می شود.

وی پیرامون تربیت بهورز خاطرنشان کرد: در شهرستان دماوند 53 بهورز به ارائه خدمات بهداشتی می پردازند و کیفیتهای آموزشی این قشر زحمتکش معمولا به کسب مقام، در رده بندیهای مختلف می انجامد.

رئیس شبکه بهداشت شهرستان دماوند امکانات بیمارستانهای شهرستان دماوند را مناسب ارزیابی کرد و افزود: در حال حاضر بیمارستان سوم شعبان شهرستان دماوند از امکاناتی نظیر سی سی یو، جراحی، داخلی و تخصصهای گوارشی، قلب، زنان، بیهوشی، اطفال، چشم، گوش و حلق و بینی، فیزیوتراپی و دیالیز برخوردار است و در صورت موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بخش آی سی یو نیز راه اندازی خواهد شد.

بیماریهای مشترک انسان و دام و حیوان گزدیگی بیماری غالب منطقه

شهرستان دماوند نیز در گذشته از معضلات بهداشتی همچون بروز بیماریهای مشترک انسان و دام به جهت نگهداری غیر اصولی دام و طیور، استفاده از اقسام لبنیات بدون در نظر گرفتن تمهیدات بهداشتی، حیوانات گزیدگیهای منجر به هاری و وجود بیماریهای واگیردار رنج می برد اما در حال حاضر و با ارتقا سطح فرهنگ اهالی و اقدامات مسئولین، مسائل بهداشتی و درمانی این کهن دیار بهبود کیفی یافته اما همچنان با معضل کمبود سرانه های بیمارستانی روبروست.

شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستان‌های فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد و بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵مرکز ملی آمار ایران تعداد ۲۷هزار و 418 خانوار شامل ۹۶هزارو 860 نفر در این شهرستان سکونت دارند.