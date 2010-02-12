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۲۳ بهمن ۱۳۸۸، ۹:۳۷

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری ‌مهر - گروه ورزشی: برگزاری رقابت‌های واترپلو لیگ برتر باشگاه‌های کشور و همچنین برگزاری مسابقات فوتبال در اروپا از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه بیست و سوم بهمن سال 1388 هجری شمسی مصادف است با بیست و هفتم صفر سال 1431 هجری قمری و برابر است با دوازدهم فوریه سال 2010 میلادی.

- رقابت‌های لیگ برتر واترپلو باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* هیئت شنای آذربایجان شرقی - دانشگاه آزاد
*هیئت شنای گیلان - فولاد ماهان سپاهان
* تیم صنعت ذغال کرمان - تربیت بدنی فارس
* هیئت شنای زنجان - هیئت شنای خوزستان

- هفته بیست و دوم رقابت‌های فوتبال بوندس لیگای آلمان امشب با برگزاری یک دیدار بین تیم‌‎های مونشن گلادباخ با نورنبرگ آغاز می شود.

- هفته بیست و چهارم رقابت‌های فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری یک دیدار تیم‌های میلان و اودینزه آغاز می شود.

- هفته چهاردهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
* الظفره - الشباب
* الاهلی - الامارات

کد مطلب 1033943

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