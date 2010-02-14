تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه بیست و پنجم بهمن سال 1388 هجری شمسی مصادف است با بیست و نهم صفر سال 1431 هجری قمری و برابر است با چهاردهم فوریه سال 2010 میلادی.

- دومین روز از بیست و یکمین دوره بازی‌های المپیک زمستانی امروز در ونکوور کانادا برگزار می شود.

- مرحله دوم از چهاردهمین دوره رقابتهای هندبال جام ملتهای آسیا در لبنان امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

گروه F:

* کره جنوبی - بحرین

* سوریه - لبنان

گروه E:

* ایران - قطر

* ژاپن - عربستان

- مسابقات کشتی آزاد جام یاشاردوغو ترکیه امروز با رقابت کشتی‌گیران در اوزان 66 و 96 کیلوگرم به پایان می رسد.