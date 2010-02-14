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۲۵ بهمن ۱۳۸۸، ۹:۲۷

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری ‌مهر - گروه ورزشی: برگزاری مرحله دوم از چهاردهمین دوره رقابت‌های هندبال جام ملت‌های آسیا و همچنین برگزاری دومین روز از بیست و یکمین دوره بازی‌های المپیک زمستانی از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه بیست و پنجم بهمن سال 1388 هجری شمسی مصادف است با بیست و نهم صفر سال 1431 هجری قمری و برابر است با چهاردهم فوریه سال 2010 میلادی.

- دومین روز از بیست و یکمین دوره بازی‌های المپیک زمستانی امروز در ونکوور کانادا برگزار می شود.

- مرحله دوم از چهاردهمین دوره رقابتهای هندبال جام ملتهای آسیا در لبنان امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
گروه F:
* کره جنوبی - بحرین
* سوریه - لبنان
گروه E:
* ایران - قطر
* ژاپن - عربستان

- مسابقات کشتی آزاد جام یاشاردوغو ترکیه امروز با رقابت کشتی‌گیران در اوزان 66 و 96 کیلوگرم به پایان می رسد.

- رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی ارمنستان امروز با رقابت کشتی گیران در مراحل مقدماتی، نیمه نهایی و نهایی به پایان می رسد.

- مرحله یک شانزدهم نهایی رقابتهای (FA Cup) انگلستان امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* بولتون - تاتنهام
* فولهام - نوتس کانتی
* کریستال پالاس - آستون ویلا

- هفته بیست و دوم رقابت‌های فوتبال بوندس لیگای آلمان امشب امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* شالکه - کلن
* اینتراخت فرانکفورت - فرایبورگ

- هفته بیست و چهارم رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* کیه وو - سیه‌نا
* یوونتوس - جنوآ
* پارما - لاتزیو
* لیوورنو - بولونیا
* کالیاری - باری
* کاتانیا - آتلانتا
* ناپولی - اینتر

- هفته بیست و دوم مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* راسینگ - مالاگا
* والادولید - زاراگوزا
* ختافه - آلمریا
* اسپانیول - دپورتیوو
* سویا - اوساسونا
* اتلتیکومادرید - بارسلونا

- هفته چهاردهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات امروز با برگزاری دو بازی طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:
* عجمان - العین
* الوحده - الجزیره

- مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال (Prince Cup) عربستان امشب با برگزاری دیدار تیم‌های فوتبال الاهلی و الشابا آغاز می شود.
کد مطلب 1033944

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