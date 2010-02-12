امیر مشهدی عباس درباره کیفیت برگزاری جشنواره کودک ونوجوان به خبرنگار مهر گفت: حضور مصطفی رحماندوست به عنوان دبیر جشنواره کودک و نوجوان یکی از اتفاقهای مثبت در تئاتر کشور است. من ابتدا با با دبیری ایشان موافق نبودم اما وقتی که تلاشهای وی را برای بهتر برگزار شدن جشنواره دیدم بسیار خوشحال شدم.

وی ادامه داد: تلاشهای رحماندوست برای برطرف شدن معایب جشنواره و بالا رفتن سطح کیفی آن قابل ستایش است از حضور و پشتکار ایشان تشکر می‌کنم. جشنواره کودک و نوجوان باید به هنرمندانی که عمده فعالیتشان درارتباط با تئاتر کودک و نوجوان است نگاه ویژه داشته باشد.

این کارگردان تئاتر کودک گفت: برای بالا بردن سطح کیفی جشنواره باید از حضور افراد متخصص وحرفه‌ای استفاده شود. اگر از این افراد برای حضور در جشنواره دعوت به عمل آید و کارشان مورد توجه قرار گیرد ارزش جشنواره بالا می‌رود.

وی افزود: در سالهای آینده کیفیت و محتوای آثار بین‌الملل جشنواره باید ارتقا پیدا کند و همچنین داوریها آثار ایرانی و مهمانان نیز حرفه ای‌تر باشند. بین‌المللی شدن جشنواره اتفاق مثبتی است.

مشهدی عباس تاکید کرد: شهر اصفهان مناسب برگزاری این جشنواره نیست و نمی‌تواند به نیازهای هنرمندان پاسخ دهد. شاید برگزاری جشنواره کودک ونوجوان درشهرهای دیگری مثل شیراز باعث ساخت تالارهای نمایشی و اختصاص بودجه به تئاتر شهرستانها بشود.