هشت طرح عمرانی در شهر بومهن افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در بومهن، همزمان با روزهای پیروزی انقلاب اسلامی ایران و ایام دهه فجر، بعد از ظهر چهارشنبه هشت طرح عمرانی شهر بومهن با حضور بخشدار بخش مرکزی تهران، شهردار و اعضای شورای شهر بومهن افتتاح و به بهره برداری رسید.

از بارزترین پروژه های عمرانی افتتاح شده در شهر بومهن می توان به راه اندازی مرکز اورژانس در مساحتی نزدیک به 300 متر مربع و با اعتباری بالغ بر150 میلیون تومان طی چهار ماه، احداث ساختمان معاینه فنی در مساحتی نزدیک به 550 متر مربع و با اعتباری بالغ بر 250 میلیون تومان طی یکسال و آغاز به کار سوله موتری در مساحتی نزدیک به هزار و 700 متر و اعتباری بالغ بر 500 میلیون تومان طی مدت زمانی یکسال اشاره کرد.

همچنین احداث پارک بهاران در کنار رودخانه بومهن، راه اندازی میدان میوه و تره بار، ساماندهی پارک شقایق و بهسازی ورودی شهر از دیگر کارکردهای عمرانی شهرداری بومهن است.

شهر 40 هزار نفری بومهن در شمال شرق استان تهران و در مسیر جاده آبعلی واقع است که در جوار آن شهرهایی مانند پردیس و رودهن دیده می شود. این منطقه از سال 1375 با احداث شهرداری به عنوان شهری متشکل از چند روستای مختلف بوجود آمد و در آن اقشار مختلفی از اقوام گوناگون کشور زندگی می کنند.