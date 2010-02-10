16 طرح گازرسانی روستایی در لرستان کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، به مناسبت دهه مبارک فجر جایگاه سوخت "سی ان جی" در چالانچویلان به بهره برداری رسید همچنین در همین روز طرح گازرسانی به روستای پهلوانکل شهر چالانچولان نیز با حضور جمعی از مسئولان استانی افتتاح شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان در مراسم بهره برداری از طرح گازرسانی به روستای پهلوانکل شهر چالانچولان، اظهار داشت: برای بهره برداری از این طرح بیش از هفت کیلومتر خط تغذیه اجرا شده است.

علی گودرزی ادامه داد: برای افتتاح این پروژه اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 800 میلیون ریال هزینه شده است.

وی ادامه داد: با بهره برداری از طرح گازرسانی به روستای پهلوانکل تعداد روستاهای گازدار استان لرستان به 142 روستا می رسد.

همچنین ظهر چهارشنبه در مراسم دیگری در شهرستان بروجرد که با حضور امام جمعه شهرستان بروجرد، فرماندار بروجرد و مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان برگزار شد کلنگ گازرسانی به محور جنوب شهرستان بروجرد به زمین زده شد.