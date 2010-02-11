رانندگان در جاده های استان تهران بدون تجهیزات زمستانی سفر نکنند

سرهنگ رضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در حال حاضر تمامی محورهای استان تهران باز است و تردد در آن جریان دارد اما رانندگان بهتر است قبل از حرکت از وضعیت این محورها مطلع شوند.

وی افزود: با توجه به بارش ‌برف در ارتفاعات رانندگان باید خودروهای خود را به تجهیزات ایمنی مجهز کنند.

اکبری خاطرنشان کرد: رانندگانی که قصد عبور از محورهای برفی و کوهستانی را دارند، حتما خودروهای خود را به زنجیر چرخ مجهز کنند.‌

معاون پلیس راه استان تهران گفت: رانندگان در صورت عبور از محورهای کوهستانی باید نهایت دقت و احتیاط را داشته باشند و سرعت مطمئنه و تجهیزات لازم از قبیل وسایل گرمایشی را به همراه داشته باشند تا در صورت مسدود شدن جاده یا اختلال در حرکت با مشکل مواجه نشوند.

اکبری از رانندگانی که قصد عبور از محورهای کوهستانی را دارند خواست تا از سفرهای غیرضروری پرهیز کرده و در صورت عبور از این محورها به منظور ایمنی و حفظ سلامت خود تمامی قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.

وی همچنین از رانندگان خواست تا از بوق زدن و توقف‌های طولانی مدت در مکانهایی که احتمال سقوط بهمن وجود دارد، بپرهیزند.