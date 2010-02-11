تاسیس اداره کل اختراعات در معاونت علمی ریاست جمهوری

به گزارش خبرنگا مهر، محمدرضا رحیمی عصر چهارشنبه در مراسم اختتامیه جشنواره نوآوری و شکوفایی گفت: از سلطانخواه معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری تقاضا می کنم که اداره کل ویژه ای تاسیس شود تا نسبت به پیگیری امور مربوط به مخترعان اقدام کند.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه خود را مکلف می دانیم تا با پیروی از فرمایشات رهبری و تاکیدات رئیس جمهور هوشمند راه را برای مخترعان کشور هموار کنیم، افزود: اگر راه را برای تولید مخترعان فراهم نشود و اقدام به معرفی دستاوردهای آنها نشود نه تنها برای جوانان خدمت نکرده ایم بلکه خیانت کرده ایم. از این رو خود را موظف می دانیم که همه زمینه های لازم را برای مخترعان هموار کنیم.

وی تاکید کرد: من و سلطانخواه در همه زمینه ها در خدمت مخترعان هستیم و از این رو باید برای اخذ مجوزهای لازم برای راه اندازی اداره کل ویژه در حوزه اختراعات اقدام کنیم تا کلیه امکانات را در اختیار مبتکران و نخبگان جامعه قرار دهیم.

رحیمی با اشاره به اینکه این روزها مصادف با شکوفایی علم و دانش و تحول علمی و تسلط بر قله های رفیع علم و فناوری است اظهار داشت: قدری به گذشته برگردیم آن روزی که انقلاب بوسیله مردم عزتمند ایران به رهبری امام خمینی شکل گرفت در این کشور فقط آثاری از موسسه سراکلین و پیکان که مربوط به صنعت انگلیس بود چیزی در این کشور مشاهده نمی شد اما امروز موسسه سراکلین از این کشور بساط ننگین و استعماری و استثماری خود را برچیده و با انقلاب اسلامی پیکر آلوده آنها از کشور خارج شده است.

معاون اول رئیس جمهور موسسه سراکلین را موسسه ای دانست که کتب مدارس ما را در سطح ابتدایی و پس از آن تدوین می کرد و اضافه کرد: این موسسه با تدوین کتب مدارس و با پرورش دانش آموزان ما به خانواده ها راه یافته بود اما امروز این موسسه از کشور خارج شده است.

وی ادامه داد: امروز با برگزاری این جشنواره افتخار پس از افتخار توسط جوانان ما آفریده می شود و این امر باعث شده است تا بخشی از کشور نمایشگاهی از علم و فناوری و تحول ایجاد شود.

رحیمی با اشاره به پیشرفت های کشور در حوزه هسته ای، لیزر، هوافضا، موشک و ماهواره افزود: امروز که با سی و یکمین سال انقلاب مصادف است با انقلاب های مستمر و پی در پی در عرصه های علم و فناوری کشور مشاهده می کنیم بطوری که اشک شوق از چشم همه ساری و جاری است.

وی با بیان اینکه علم مطلق خداوند است ادامه داد: یکی از صفات خدا عالم کل و عقل کل بودن او است که بخشی از او در مسیر کمال بشریت قرار گرفته که موجب توسعه عقل می شود. ایرانیان نیز در این بخش زبانزد عالم هستند. پیوسته در مغز جوانان توسعه ایجاد می شود بطوری که رشد علمی کشور ما تصاعدی بالا می رود.

رحیمی گفت: امسال رشد علمی ما دو برابر ، سال بعد 10 برابر و سالهای بعد 1000 برابر خواهد شد و این نوآوری ها یکی پس از دیگری ظهور می یابد. این امر مختص به جوانان ایران است و از دکتر سلطانخواه که عضو فعال کانون دکتر احمدی نژاد است صمیمانه تقدیر و تشکر می کنم.

معاون رئیس جمهور همچنین یادآور شد: توجه دولت احمدی نژاد به علم و فناوری همین بس که هم در دولت نهم و هم در این دولت بخش مبارکی تحت عنوان معاونت علمی و فناوری ایجاد کرد که سابقه نداشته است یعنی رئیس جمهور هوشمند متوجه شد که ایران در مسیر تغییر و تحول عظیم است و این معاونت باید تاسیس شود.

رحیمی با اشاره به ثبت 26 هزار فقره اختراع در کشور خاطرنشان کرد: این امر در سال بعد دو برابر خواهد شد و ما باید زمینه لازم برای بکارگیری دستاوردهای دانشمندان و اختراع مخترعان و همچنین خط تولید برای دستاوردهای فناوری نخبگان کشور را فراهم کنیم.

وی تاکید کرد: من امروز اعلام می کنم که دولت در کلیه مراحل و در همه امور مربوط به نخبگان و کسانی که صاحب کشف هستند از ابتدا تا انتها همراهی خواهد کرد.