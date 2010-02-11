استاندار خراسان رضوی درگذشت حجت الاسلام فاکر را تسلیت گفت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، در این پیام تسلیت آمده است، همزمان با ایام اندوه و ماتم شهادت نبی مکرم اسلام(ص)، امام حسن مجتبی(ع) و هشتمین امام شیعیان جهان روحانی متقی، فاضل درد آشنا، چهره وارسته عرصه مبارزه و انقلاب، سخنور متفکر و نماینده دلسوز و پرتلاش مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی حضرت حجت الاسلام والمسلمین فاکر به ملکوت اعلی پیوست و انبوه دوستدارانش را در سوگ نشاند.

در این پیام آمده است: صدق توام با هوشیاری و تفکر همراه با تلاش، این فرهیخته عرصه فقاهت و سیاست را به پشتوانه­ای اتکاپذیر و همراهی امین برای نظام اسلامی تبدیل کرده بود. گذشته درخشان آن انسان فرزانه بعنوان شاگرد برجسته امام خمینی(ره) و نماینده معظم له در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وفاداری ناگسستنی او با مقام معظم رهبری و صیانت بی نظیر او از اصول و ارزش های انقلاب، وی را در جایگاه عنصری ارزنده در نظام اسلامی قرار داده بود.

در این پیام آمده است، حضور پرتلاش و اثرگذار این روحانی خدوم در عرصه نمایندگی مجلس شورای اسلامی نیز منشاء خیرات و برکات فراوانی برای استان خراسان رضوی و بویژه مردم مشهد و شهر امام رضا(ع) بود.

اینجانب ضمن اظهار تاسف، ضایعه فقدان آن عالم وارسته را به محضر مقام معظم رهبری، مردم شریف مشهد، سلسله جلیله روحانیت و خاندان معزز فاکر تسلیت عرض نموده و علو درجات آن فقید سعید و صبر و اجر بازماندگان محترم را از درگاه خداوند رحمان مسئلت می نمایم.