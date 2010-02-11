عملیات بارگیری بزرگترین برج پالایش نفت و تولید بنزین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، مدیر امور اجرایی پروژه های نفت و گاز شرکت آذرآب اراک شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: این برج به سفارش پالایشگاه شازند اراک پس 9 ماه تلاش کارشناسان و متخصصان شرکت آذرآب اراک طراحی و ساخته شده است.

مجید کمالی روستا افزود: طول این برج که یکی از عظیمترین تجهیزات پالایشگاهی است 62 متر و وزن آن 300 تن است که به منظور افزایش ظرفیت تولید در سایت پالایشگاهی به کار گرفته می شود.

وی اضافه کرد: اینگونه تجهیزات قبلا به صورت چند تکه ساخته می شد و این نخستین بار در کشور است که این برج ورودی مواد خام به صورت یکپارچه طراحی و ساخته و حمل می شود.

شرکت آذرآب اراک از شرکتهای مادرتخصصز در تولید تجهیزات پالایشگاهی و نیروگاهی در کشور است.