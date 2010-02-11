مردم سراسر ایران در راهپیمایی 22 بهمن بیش از خورشید می درخشند

به گزارش خبرنگاران مهر از سراسر کشور، مردم استانهای مختلف و نیز شهرهای ایران اسلامی از ساعت 9 صبح امروز همزمان با مردم تهران بار دیگر حمایت همه جانبه خود از انقلاب اسلامی و ولایت فقیه را فریاد کشیدند تا به جهانیان اثبات کنند که علیرغم همه توطئه ها، آنان همچنان به خون شهدا، راه رهبر فقید انقلاب امام خمینی (ره) و نیز آرمانهای رهبر معظم انقلاب پایبند هستند.

آحاد مردم از ترک، کرد، لر، عرب، پلوچ، فارس و ... در گوشه گوشه ایران اسلامی آمده اند تا حماسه ای عظیم بیافرینند و اعلام کنند برای تعیین سرنوشت خود همواره آماده اند، آمده اند تا بار دیگر خودباوری، حضور، وحدت و مشارکت خود در همه عرصه ها را به منصه ظهور برسانند.

مردم برای تجلی وحدت آمده اند تا یکبار دیگر اعلام کنند که اقتدار ایران برای همیشه جاودانه است و پاسدار امنیت ملی و تمامیت ارضی هستند و از هیچ توطئه ای واهمه ندارند.

در این میان حضور پرشور نسل انقلاب که آینده سازان کشور هستند بسیار چشمگیر است.