رشد 15 درصدی کمکهای خیرین مدرسه ساز در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی شامگاه چهارشنبه در جمع خیرین مدرسه ساز استان در نوشهر افزود: باتوجه به تاریخ ۹۰ ساله آموزش و پرورش مازندران در کنار این موزه، گنجینه آموزش و پرورش نیز ایجاد خواهد شد و کارهای مقدماتی و مطالعاتی این طرها در حال انجام است.

وی اظهار داشت: مجمع خیرین مدرسه‌ساز گسترده‌ ترین نهاد غیردولتی‌ بوده که در خدمت آموزش و پرورش است.

وی خاطرنشان کرد: مازندران در سایه تلاش‌ها و توجهات این عزیزان بوده که در ردیف استان‌های تراز اول کشور در توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی شناخته شده است.

فیاضی بیان داشت: در حال حاضر ۱۶۰ پروژه مدرسه سازی مشارکتی در استان در حال ساخت است.



رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران بیان داشت: طرح "یادی به یاد دیروز: در حال حاضر در ۱۶ شهرستان استان اجرا شده است.

وی افزود: در این طرح افرادی که به جایگاهی والایی در اجتماع دست یافته اند به مدارس گذشته خود آمده و از این مدارس حمایت می کنند.