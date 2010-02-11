رشد 15 درصدی کمکهای خیرین مدرسه ساز در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی شامگاه چهارشنبه در جمع خیرین مدرسه ساز استان در نوشهر افزود: باتوجه به تاریخ ۹۰ ساله آموزش و پرورش مازندران در کنار این موزه، گنجینه آموزش و پرورش نیز ایجاد خواهد شد و کارهای مقدماتی و مطالعاتی این طرها در حال انجام است.
وی اظهار داشت: مجمع خیرین مدرسهساز گسترده ترین نهاد غیردولتی بوده که در خدمت آموزش و پرورش است.
وی خاطرنشان کرد: مازندران در سایه تلاشها و توجهات این عزیزان بوده که در ردیف استانهای تراز اول کشور در توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی شناخته شده است.
فیاضی بیان داشت: در حال حاضر ۱۶۰ پروژه مدرسه سازی مشارکتی در استان در حال ساخت است.
رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران بیان داشت: طرح "یادی به یاد دیروز: در حال حاضر در ۱۶ شهرستان استان اجرا شده است.
وی افزود: در این طرح افرادی که به جایگاهی والایی در اجتماع دست یافته اند به مدارس گذشته خود آمده و از این مدارس حمایت می کنند.
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