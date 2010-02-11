اجرای طرحهای فاضلاب شهری در گلستان تسریع یابد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت شامگاه چهارشنبه در بازدید از تصفیه خانه شهر بندرترکمن افزود: با اشاره به اهمیت فاضلاب شهری در سلامت و بهداشت جامعه با توجه به مخاطرات فاضلاب در جامعه این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی اظهار داشت: باید با انجام و تهیه طرحها و برنامه های لازم و فرهنگ سازی عمومی مردم را به اخذ انشعاب فاضلاب تشویق نمایند.



محمدرضا اسماعیلی افرا، مدیر آب و فاضلاب منطقه بندر ترکمن افزود: برای بهره برداری از این پروژه تاکنون 100میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی اظهار داشت: اعتبار سال 88 پروژه تصفیه خانه فاضلاب بندرترکمن 10 میلیارد و 224 میلیون ریال است.

وی افزود: طول شبکه جمع آوری این پروژه 71 کیلومتر، طول خط انتقال دو کیلومتر، تعداد ایستگاه پمپاژ پنج واحد است و ظرفیت تصفیه هفت هزار و 600 مترمکعب فاضلاب را در شبانه روز دارد.

اسماعیلی افرا یادآور شد: در فاز اول این پروژه 38 هزار نفر از جمعیت شهریبندرترکمن تحت پوشش قرار می گیرد.

وی افزود: افزایش سطح بهداشت عمومی جامعه، جلوگیری از تخلیه فاضلاب به چاه های جاذب و پرهیز از آلودگی منابع آبهای زیرزمینی از اهداف اجرای این پروژه است.

به گفته وی، همچنین حذف هزینه های حفر و تجهیز چاه های جاذب و تخلیه آن و جلوگیری از تخریب محیط زیست از دیگر این اهداف است.