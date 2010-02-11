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۲۲ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۱۵

اجرای طرحهای فاضلاب شهری در گلستان تسریع یابد

اجرای طرحهای فاضلاب شهری در گلستان تسریع یابد

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان بر لزوم تسریع در اجرای طرحهای فاضلاب در مناطقی که سطح آبهای زیرزمینی آن بالاست، تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت شامگاه چهارشنبه در بازدید از تصفیه خانه شهر بندرترکمن افزود: با اشاره به اهمیت فاضلاب شهری در سلامت و بهداشت جامعه با توجه به مخاطرات فاضلاب در جامعه این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی اظهار داشت: باید با انجام و تهیه طرحها و برنامه های لازم و فرهنگ سازی عمومی مردم را به اخذ انشعاب فاضلاب تشویق نمایند.
 
محمدرضا اسماعیلی افرا، مدیر آب و فاضلاب منطقه بندر ترکمن افزود: برای بهره برداری از این پروژه تاکنون 100میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی اظهار داشت: اعتبار سال 88 پروژه تصفیه خانه فاضلاب بندرترکمن 10 میلیارد و 224 میلیون ریال است.

وی افزود: طول شبکه جمع آوری این پروژه 71 کیلومتر، طول خط انتقال دو کیلومتر، تعداد ایستگاه پمپاژ پنج واحد است و ظرفیت تصفیه هفت هزار و 600 مترمکعب فاضلاب را در شبانه روز دارد.

اسماعیلی افرا یادآور شد: در فاز اول این پروژه 38 هزار نفر از جمعیت شهریبندرترکمن تحت پوشش قرار می گیرد.

وی افزود: افزایش سطح بهداشت عمومی جامعه، جلوگیری از تخلیه فاضلاب به چاه های جاذب و پرهیز از آلودگی منابع آبهای زیرزمینی از اهداف اجرای این پروژه است.

به گفته وی، همچنین حذف هزینه های حفر و تجهیز چاه های جاذب و تخلیه آن و جلوگیری از تخریب محیط زیست از دیگر این اهداف است.

کد مطلب 1034079

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