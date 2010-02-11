پوشش فاضلاب شهری گلستان به 85 درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس رضایی عصر چهارشنبه در حاشیه اجرای طرحهای این شرکت افزود: در بخش فاضلاب با بیش از 600 میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام شده در11 شهر، درصد جمعیت تحت پوشش فاضلاب از صفر به 85 درصد افزایش یافته است.

وی اظهار داشت: درحال حاضر فاضلاب شهری سه شهر بندرگز، کردکوی و بندرترکمن در حال بهره برداری بوده و گرگان همزمان با سفر سوم ریاست جمهوری به استان گلستان به بهره برداری می رسد.

وی خاطرنشان کرد: طرح تصفیه فاضلاب شهری در شهرهای گنبد و آزادشهر نیز درحال اجراء و درشهرهای آق قلا، علی آباد، گمیشان، مینودشت، کلاله، رامیان در دست مطالعه است.

رضایی بیان داشت: تعداد مشترکین انشعاب فاضلاب نیز به بیش از 10 هزار و 246 واحد رسیده که این تعداد طی 4 سال گذشته تحقق یافته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان گفت: با عنایت به اینکه در زمان قبل از انقلاب یکی از معضلات مهم جوامع بشری رشد شهرنشینی و عدم توسعه امور زیربنایی شهرها بوده، یکی از چالشهای مهم فراروی دولت خدمتگزار پرداختن به مقوله تامین آب شرب بهداشتی است و این موضوع باعث خدمات شایانی در این بخش شده است.

وی عنوان کرد: در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی سال 1357در 12شهر با 75 درصد جمعیت تحت پوشش اب آشامیدنی قرار داشتند که این میزان در سالجاری به 99.5 درصد افزایش یافت، بطوریکه در تمامی نقاط شهری شبکه توزیع ایجاد شد و واگذاری انشعاب در کمتر از سه روز انجام می شود.