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۲۲ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۰۷

250 طرح در گلستان بهره برداری و کلنگ زنی شد

250 طرح در گلستان بهره برداری و کلنگ زنی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: در سالروز سی یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بیش از 250 طرح عمرانی، اقتصادی و اشتغالزا در دو شهرستان گلستان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این طرحها در شهرستانهای مینودشت و گنبد کاووس با حضور استاندار گلستان بهره برداری و کلنگ زنی شد.

از مجموع طرحهای اجرا شده 111 طرح عمرانی و تولیدی و اشتغالزا با هزینه 400 میلیارد ریال در شهرستان گنبد کاووس به بهره برداری رسید که برای 160 نفر شغل ایجاد کرده است.

همچنین عملیات اجرایی 33 طرح جدید عمرانی و اقتصادی نیز با 240 میلیارد ریال پیش بینی اعتبار آغاز شد که در صورت تکمیل برای 170 نفر شغل ایجاد می کند.

از 106 طرح دهه فجر شهرستان مینودشت نیز 50 طرح اقتصادی و 30 طرح اقتصادی است و عملیات اجرایی 26 طرح جدید نیز آغاز شده است.

برای اجرای این طرحها که شامل طرح هادی روستایی، مجتمع فرهنگی و هنری، خانه بهداشت و گاز رسانی و ... است بیش از 190 میلیارد ریال هزینه شده است.

شهرستانهای مینودشت و گنبد کاووس در شرق گلستان واقع شده است.

کد مطلب 1034081

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