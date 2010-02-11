250 طرح در گلستان بهره برداری و کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این طرحها در شهرستانهای مینودشت و گنبد کاووس با حضور استاندار گلستان بهره برداری و کلنگ زنی شد.

از مجموع طرحهای اجرا شده 111 طرح عمرانی و تولیدی و اشتغالزا با هزینه 400 میلیارد ریال در شهرستان گنبد کاووس به بهره برداری رسید که برای 160 نفر شغل ایجاد کرده است.

همچنین عملیات اجرایی 33 طرح جدید عمرانی و اقتصادی نیز با 240 میلیارد ریال پیش بینی اعتبار آغاز شد که در صورت تکمیل برای 170 نفر شغل ایجاد می کند.

از 106 طرح دهه فجر شهرستان مینودشت نیز 50 طرح اقتصادی و 30 طرح اقتصادی است و عملیات اجرایی 26 طرح جدید نیز آغاز شده است.

برای اجرای این طرحها که شامل طرح هادی روستایی، مجتمع فرهنگی و هنری، خانه بهداشت و گاز رسانی و ... است بیش از 190 میلیارد ریال هزینه شده است.

شهرستانهای مینودشت و گنبد کاووس در شرق گلستان واقع شده است.