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۲۲ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۲۶

شهر مرزی مراوه تپه گلستان فاقد گازطبیعی است

شهر مرزی مراوه تپه گلستان فاقد گازطبیعی است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت گاز گلستان گفت: از 25 شهر استان تنها شهر مرزی مراوه تپه فاقد نعمت گاز طبیعی است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رمضانعلی سنگدوینی عصر چهارشنبه در حاشیه گاز رسانی به شهر اینچه برون افزود: گاز رسانی به مراوه تپه از مصوبات سفر رئیس جمهوری به استان است که سال آینده مورد بهره برداری قرار می گیرد.

وی اظهار داشت: این شرکت در این راستا با مساعی کارکنان خود توانست تا امروز تعداد 439 روستا و 24 شهر استان را از نعمت طبیعی گاز بهره مند سازند.

وی درباره گاز رسانی به شهر اینچه برون بیان داشت: پروژه گازرسانی شهر اینچه برون از مصوبات سفر دوم ریاست جمهوری به استان گلستان بالغ بر 3 میلیارد و 700 میلیون ریال هزینه در بر داشته است.

مدیرعامل شرکت گاز گلستان بیان داشت: با اجرای این طرح دو هزار نفر از جمعیت این شهر از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند.

همزمان با ایام دهه فجر، 44 هزار روستایی نیز در گلستان از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند.

کد مطلب 1034082

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