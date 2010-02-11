توسعه زیرساختهای اراضی آبی و زراعی کشور محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، سید رحیم سجادی شامگاه چهارشنبه در حاشیه مراسم افتتاح کانال بتنی لاینیگ روستای هریکنده شهرستان اعتبارات امسال وزارت جهاد کشاورزی را 700 میلیارد تومان برشمرد و افزود: حدود 70 درصد این اعتبارت اختصاص یافته است.

وی حمایت دولت را در بخش کشاورزی چشمگیر خواند و افزود: در دولت‌های گذشته و در ابتدای دولت نهم اعتبارات زیربنایی بخش کشاورزی حدود 200 میلیارد تومان بوده که در حال حاضر به 700 میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی بیان داشت: در برنامه پنجم توسعه کشور زیرساخت تمامی اراضی آبی و کشاورزی کشور تامین می‌شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: در ایام دهه فجر بیش از سه هزار پروژه شامل آبیاری تحت فشار قطره‌ ای، تجهیز و نوسازی اراضی و شبکه‌های فرعی افتتاح و به بهره ‌برداری رسید.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری 80 هزار هکتار از اراضی کشور زیر پوشش آبیاری تحت فشار قطره ‌ای و 37 هزار هکتار تجهیز و نوسازی شده است، گفت: 57 هزار هکتار شبکه‌های سه و چهار زیر سدهای مخزن مورد نیاز رفته است.

وی از تفویض اختیار به استانداران شمالی در زمینه واردات برنج خبر داد و بیان داشت: پیش‌بینی می‌شود بزودی مشکل واردات برنج در این دو استان رفع شود.

معاون آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی در پایان تصریح کرد: پروژه کانال بتنی لاینیگ به منظور استفاده بهینه از منابع آبی و جلوگیری از اتلاف آب زراعی و افزایش سرت دبی آب قابل استحصال در سطح حدود 150 هکتار از اراضی شالیزاری با اعتباری بیش از 750 میلیون ریال در روستای هریکنده اجرا شد که با افتتاح این طرح 80 خانوار از مزایای این طرح بهره ‌مند شدند.

