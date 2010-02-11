رضازاده حاضر نشدن وزنه برداران لیگ در تست دوپینگ را توجیه می کند

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، حسین رضا زاده عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص علت برگزار نشدن رقابت های وزن 105+ کلیوگرم هفته پایانی رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور در اهواز اظهار داشت: مدیران و سرپرستان تیم ها تصمیم گرفتند که رکورد وزنه برداران در رقابت های المپیاد ایرانیان برای وزنه برداران دسته 105+ کیلوگرم محاسبه شود به همین دلیل تصمیم گرفته شد که این رقابت ها برگزار نشود.

اما این گفته سرپرست فدراسیون وزنه برداری به چند دلیل با واقعیت منطبق نیست و متاسفانه وی تنها برای سرپوش گذاشتن بر اصل موضوع این توجیهات را به رسانه ها و مردم اعلام کرده است.

اولین دلیل این است که چنانچه گفته های رضا زاده در این خصوص واقعیت دارد آیا منطقی است که تنها رقابت های یک دسته که معمولا حساس ترین رقابت های وزنه برداری در آن برگزار می شود با تصمیم ناگهانی سرپرستان تیم ها لغو و رکورد رقابت های المپیاد ایرانیان برای آن محسوب شود.

ثانیا اگر قرار بود رکورد رقابت های المپیاد ایرانیان برای دسته 105+ کیلوگرم محاسبه شود چرا دو وزنه بردار باشگاه های نیروی زمینی و پیام نور با حضور روی سکو وزنه های خود را بالای سر بردند و بعد از اینکه سایر وزنه برداران متوجه گرفتن آزمایش دوپینگ شدند از ادامه رقابت ها منصرف شدند.

ثالثا اگر سرپرستان چنین تصمیمی گرفته بودند چرا در چند نوبت اسم وزنه برداران برخی تیم ها از سوی اعضای برگزار کننده مسابقات از بلندگوی سالن برای وزنه زدن اعلام شد ولی بعد از دو دقیقه کسی حاضر نشد روی سکو بیاید و این صحنه چندین بار تکرار شد.

چهارم اینکه خبرنگار مهر پس از برگزار نشدن رقابت های این دسته از رئیس سازمان لیگ وزنه برداری علت را جویا شد که حسین اقبالپور گفت: هر وزنه برداری که بر روی سکو حاضر نشده امتیاز وی صفر خواهد بود ضمن اینکه رکورد هیچ مسابقاتی برای این رقابت ها محسوب نمی شود.

پنجم اینکه سن اکثر وزنه برداران حاضر در لیگ برتر با سن شرکت کنندگان در رقابت های المپاد ایرانیان منطبق نیست بنابراین تکلیف این افراد چیست و چگونه رکورد آنان محاسبه می شود؟

اما مهم ترین دلیل، صحبت های خلیل صخراوی، مدیرکل تربیت بدنی خوزستان، در مراسم اختتامیه این رقابت ها بود که ظاهرا مسئولین فدراسیون فراموش کرده بودند با وی در خصوص این موضوع هماهنگی کنند چرا که وی به صورت علنی به امتناع وزنه برداران وزن 105+ کلیوگرم از ندادن تست دوپینگ اشاره کرد و گفت: اتفاقی که امروز(روز چهارشنبه) در روز آخر رقابت های لیگ برتر وزنه برداری روی داد بسیار ناگوار و تلخ بود و از سرپرست فدراسیون انتظار داریم با این مسئله و مسببان که وزنه برداران هستند بشدت برخورد شود تا ورزش وزنه برداری کشور از پدیده شوم دوپینگ پاک شود.

به هر حال آن چیزی که عیان بود امتناع وزنه برداران دسته 105+ کلیوگرم از حضور در رقابت ها آن هم به دلیل حضور نمایندگان ستاد مبارزه با دوپینگ برای گرفتن تست بود و نباید سرپرست فدراسیون وزنه برداری افکار عمومی و وزنه برداران را اینگونه و در مسئله ای به این روشنی تحریف کند چرا که مردم از مردی که به آن جهان پهلوان لقب داده اند انتظار شنیدن حرف هایی توام با واقعیت دارند.