رئیس جدید دانشکده علوم زمین دانشگاه چمران معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، رئیس دانشگاه شامگاه گذشته در مراسم تودیع و معارفه رؤسای دانشکده علوم زمین اظهار داشت: امیدواریم با تلاش و کوشش دستاوردهای انقلاب اسلامی را حفظ و به نسلهای آینده انتقال دهیم.

مرتضی زرگرشوشتری کار برای جمهوری اسلامی را خدمت و در واقع نوعی افتخار دانست و گفت: کار در نظام جمهوری اسلامی در هر رده‌ای اگر چه دشواریهایی دارد اما بسیار موجب افتخار و شرافتمندانه است.

وی با تشکر از تلاشهای رئیس دانشکده علوم زمین اظهار داشت: چارت سازمانی دانشگاه شهید چمران اهواز پس از 15 سال سرانجام سال گذشته با پیگیریهای فراوان به تصویب رسید و انتظار می‌رود رئیس جدید دانشکده علوم زمین چارت سازمانی این دانشکده را هر چه سریعتر اجرایی کند.

زرگرشوشتری در ادامه با اشاره به صدور مجوز قطعی احداث ساختمان دانشکده علوم زمین از نظر اعتباری در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تاکید کرد: مشاور، نقشه‌ها و طراحی ساختمان این دانشکده آماده است اما با توجه به محدودیت اعتبارات این پروژه در چند مرحله به صورت فازبندی به مناقصه گذاشته می‌شود.

رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز افزود: در چارت سازمانی دانشگاه گروههای خاصی برای دانشکده علوم زمین پیش بینی شده و گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری که هم‌اکنون زیرمجموعه دانشکده ادبیات است، به گروههای آموزشی دانشکده علوم زمین افزوده می‌شود.

وی با اشاره به منفک شدن دانشکده علوم زمین از دانشکده علوم تصریح کرد: از سال آینده بودجه مستقل به دانشکده علوم زمین اختصاص می‌یابد.

زرگرشوشتری اظهار امیدواری کرد: گروه زیست شناسی دانشکده علوم نیز هر چه زودتر انسجام بیشتری پیدا کرده و به صورت یک دانشکده مستقل تبدیل شود تا زمینه تحقق مصوبه سفر نخست هیئت دولت به خوزستان مبنی بر اختصاص سه میلیارد ریال اعتبار برای توسعه دانشکده علوم زیستی فراهم شود.