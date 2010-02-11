زنان کرمانی رتبه نخست فقر آهن و پوکی استخوان کشور را دارند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، رویا دیوان بیگی عصر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه دومین کلینیک بانوان استان کرمان نسبت به وضعیت بهداشتی بانوان کرمان ابراز نگرانی کرد و گفت: زنان استان کرمان رتبه نخست فقر آهن و پوکی استخوان کشور را به خود اختصاص داده اند همچنین طبق آمارگیریهای انجام شده در خصوص وضعیت جسمانی بانوان متاسفانه میزان کمبود مواد مغذی در بدن بانوان کرمانی نیز رتبه سوم کشور را داراست که این آمار نشان دهنده لزوم توجه بیشتر به سلامت زنان در استان کرمان است.

وی افزود: آمار بیماریهای جسمی و روحی دربین قشر زنان استان کرمان بالا است که در راستای کنترل وضعیت موجود و پیشگیری از گسترش بیماریها نیاز به ایجاد زیرساختها و برنامه ریزی در سطوح مختلف داریم که در همین زمینه دومین مرکز کلینیک بانوان استان راه اندازی می شود.

وی با اشاره به انجام طرحهای غربالگری متعدد در کلینیک شماره یک بانوان استان کرمان افزود: در زمینه میزان افسردگی و وضعیت روحی و راونی بانوان نیز طرحهای مختلفی اجرا شده است که نشان می دهد میزان شادابی زنان کرمانی نیز از وضعیت خوبی برخوردار نیست.

وی با اشاره به اینکه زنان سلامت خود را در درجه دوم اهمیت نسبت به خانواده قرار می دهند خواستار فرهنگ سازی در خصوص ارتقاء فرهنگ توجه به سلامت بانوان شد.

دیوان بیگی با اشاره به وجود وزیر زن در وزارت بهداشت ابراز امیدواری کرد: با توجه به اهمیت دولت به سلامت بانوان این اقدام راهگشای سلامت بانوان شود.

وی راه اندازی اولین کلینیک بانوان در دولت نهم را نشانه اهمیت به سلامت بانوان دانست و افتتاح دومین مرکز را نیز گام موثری در این مسیر دانست.

دیوان بیگی اضافه کرد: تاکنون شش هزار نفر از زنان کرمانی در طرح غربالگری کلینیک بانوان کرمان شرکت کرده اند اما این مرکز به تنهایی جوابگوی نیاز بانوان استان کرمان نبود که درنهایت منجر به ساخت دومین مرکز سلامت بانوان شد.

وی با اشاره به تجهیز مرکز سلامت بانوان به دستگاه ماموگرافی با هزینه 500 میلیون ریال گفت: بزودی دومین مرکز بانوان نیز با کمک خیران تجهیز می شود.

وی اضافه کرد: در راستای بررسی و کنترل بیماریهای بانوان استان کرمان بزودی شناسنامه بهداشتی برای زنان کرمان صادر می شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان نیز در ادامه این مراسم گفت: هم اکنون سالانه بیش از هزار میلیارد تومان در بخش درمان کشور هزینه می شود که در صورت پیشگیری از بروز بیماریهای این هزینه ها می تواند در زمینه های مختلف سرمایه گذاری شود.

جواد کمالی افزود: هزینه در زمینه پیشگیری از بروز بیماریها از راههای مهم جلوگیری از هدررفت سرمایه می باشد.

مدیرعامل مرکز درمانی بیماری های خاص استان کرمان نیز در ادامه کلینک سلامت بانوان از دیگر خدمات مرکز بیماریهای خاص استان کرمان در کنار مرکز بیماریهای خاص استان دانست.

علی شمسی نیا گفت: احداث مراکز تخصصی همچنین بیمارستان بیماران سرطانی و سوانح و سوختگی از برنامه های آینده این مرکز است.