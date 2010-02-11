پل پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در ماهشهر، مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی عصر چهارشنبه در این مراسم ضمن ابلاغ پیام معاون وزیر نفت در پتروشیمی مبنی بر عدم حضورش در جلسات و افتتاحیه های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به علت همراهی رئیس جمهور در افتتاحیه طرح های پتروشیمی پارس جنوبی گفت: طرح افتتاح بزرگترین واحد بوتادین خاورمیانه با ظرفیت 245 هزار تن در سال و با سرمایه گذاری 148 میلیون دلار و بندر بزرگ و منحصر به فرد پتروشیمی در پارس با ظرفیت بارگیری 35 میلیون تن محصولات مایعات و گازها با سرمایه گذاری 864 میلیون دلار منجر به توسعه این بندر در خاورمیانه، کشورهای آسیای میانه و منطقه قفقاز شده است.

علی یزدانی از پروژه های مهم در دست افتتاح سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی را افتتاح این پل بیان کرد و افزود: امروز شاهد افتتاح یکی از دستاوردهای ارزشمند متخصصان داخلی کشور هستیم و این در حالی است که در گذشته ای نه چندان دور این امر توسط شرکتهای خارجی و بیگانگان و با چندین برابر قیمت صورت می گرفت.

یزدانی با بیان اینکه پل روگذر چهارراه مجتمع های پتروشیمی مصوب سفر استانی رئیس جمهور بود، خاطرنشان کرد: این پل با هدف جلوگیری از اتلاف وقت ناشی از تراکم ترافیکی، صرفه جویی در میزان مصرف سوخت، جلوگیری از خسارات جانی و مالی و ارتقای کیفیت راه های ارتباطی از جاده اصلی دو بانده به بزرگراه چهار بانده مد نظر قرار گرفته است.

وی ادامه داد: امروز شاهد افتتاح یک باب دبیرستان 12 کلاسه در ماهشهر خواهیم بود که این دبیرستان آغازی برای مدرسه سازی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در منطقه است که امیدواریم به زودی و تا پیش از اتمام سال جاری ما احداث و کلنگ زنی دو دبیرستان دیگر را در شهرک طالقانی و شهرک چمران خواهیم داشت .

معاون مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی نیز در ادامه این مراسم با بیان اینکه در سفر اول هیئت دولت به استان خوزستان مصوبه احداث دو پل را داشتیم، گفت: احداث پل بر روی رودخانه جراحی توسط تیم پیمانکاران و مشاور و با همت سازمان احداث و بهره برداری رسید همچنین جاده های ارتباطی مصوب هیئت دولت را در هفته دولت با اعتباری بالغ بر 48 میلیارد ریال د 20 ماه به بهره برداری رسیدند.

علی هدایت افزود: دومین پل مربوط به احداث پل دو خطه در شرق پل موجود در چهار راه جاده ماهشهر - بندر امام (ره) است، که امیدواریم به زودی این دو پل معرف شهرستان ماهشهر باشد.

وی با بیان اینکه این پل می توانست حداقل 6 ماه زودتر به بهره برداری برسد، گفت: برای افزایش ضریب ایمنی پل و امنیت هر چه بیشتر شهروندان این پل اکنون به بهره برداری رسید.

معاون مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در خصوص مشخصات این پل گفت: نوع پل از نوع فلزی با عرش معلق، طول پل 240 متر و عرض آن 10.4 متر است.

این پروژه در اوایل بهمن ماه به بهره برداری رسید.