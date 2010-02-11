دانشگاه کردستان ظرفیت بین المللی شدن را داراست

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، جهانشیر امینی چهارشنبه شب در مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه کردستان اظهار داشت: با توجه به تقویت زیرساختهای لازم و همچنین توسعه فعالیتهای آموزشی دانشگاه کردستان ظرفت بین المللی شدن و جذب دانشجو از سایر کشورهای جهان را داراست.

وی ادامه داد: در طول چهار سال گذشته و با توجه به اقدامات صورت گرفته پیشرفتهای چشمگیری در حوزه های مختلف عمرانی، علمی و پژوهشی در دانشگاه کردستان صورت گرفته تا جایی که از سال 86 دانشگاه کردستان از ردیف دانشگاه های در حال توسعه خارج و به ردیف دانشگاه های توسعه یافته در کشور اضافه شده است.

رئیس جدید دانشگاه کردستان با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان و درخواستهای صورت گرفته از کشور عراق برای ادامه تحصیل در دانشگاه کردستان بیان داشت: با توجه به موقعیت بسیار خوب دانشگاه کردستان و تمایل دانشجویان عراقی به ویژه در شمال این کشور می توان با اتخاذ راهکارهای مناسب زمینه جذب دانشجوی خارجی را فراهم و دانشگاه کردستان را نیز در دریف دانشگاه های بین المللی کشور قرار داد.

امینی در ادامه با اشاره به وضعیت کنونی دانشگاه کردستان افزود: در حال حاضر بیش از هشت هزار دانشجو در رشته های مختلف تحصیلی به ویژه تحصیلات تکمیلی در دانشگاه کردستان تحصیل می کنند که 54 درصد از آنها دختر و بقیه پسر هستند.

وی یادآور شد: دانشگاه کردستان دارای پنج دانشکده فعال بوده و امروز شاهد کلنگ زنی ساخت دو دانشکده منابع طبیعی و هنر و معماری بودیم که در کنار این مهم مقدمات لازم برای احداث سه دانشکده نیز در شهرهای سقز، قروه و بیجار نیز فراهم شده و زمین مورد نیاز برای این مهم تامین شده است.

رئیس جدید دانشگاه کردستان در پایان اظهار امیدواری کرد که در راستای افزایش حمایتهای دستگاه های دولتی استان به ویژه استانداری شاهد توسعه همه جانبه دانشگاه کردستان باشیم.

در ادامه این مراسم که با حضور معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، نماینده مقام معظم رهبری در استان کردستان و جمعی از مدیران ادارات و سازمانهای دولتی برگزار شد، ضمن تقدیر از زحمات غلامحسین کریمی دوستان، جهانشیر امینی به عنوان رئیس جدید دانشگاه کردستان معرفی شد.