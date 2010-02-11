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۲۲ بهمن ۱۳۸۸، ۹:۵۸

حسین نادری منش:

مراکز آموزش عالی باید پاسخگوی نیازهای علمی و پژوهشی کشور باشند

مراکز آموزش عالی باید پاسخگوی نیازهای علمی و پژوهشی کشور باشند

سنندج - خبرگزاری مهر: معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی باید محل پاسخگویی به نیازهای علمی، پژوهشی و فکری جامعه باشند.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حسین نادری منش چهارشنبه شب در مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه کردستان که با حضور نماینده مقام معظم رهبری در استان و جمعی از مدیران ادارات و سازمانهای دولتی برگزار شد، اظهار داشت: دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور باید به مرحله ای برسند که پاسخگوی نیازهای کشور در زمینه های علمی، پژوهشی و فکری باشند.

وی ادامه داد: متاسفانه به دلیل عدم رویکردی مناسب در طول سالیان گذشته تاکنون ارتباط چندان گسترده ای بین مراکر آموزش عالی کشور با بدنه جامعه به ویژه ادارات و سازمانهای دولتی وجود ندارد که باید زمینه های لازم برای رفع این مشکل و تلاش در جهت بهبود شرایط فعلی را در دستور کار قرار داد.

معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بیان داشت: وزارت علوم در تلاش است که دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی را به جایگاهی برساند که بتوانند به راحتی تمامی نیازهای هر استان و منطقه ای را در حوزه های فکری، پژوهشی و تحقیقاتی پاسخگو باشند که این مهم مستلزم تقویت زیرساختها و افزایش حمایتهای دستگاه های دولتی از بدنه آموزش عالی کشور است.

نادری منش عنوان کرد: مهمترین سرمایه ملی هر کشوری دانشگاه و مراکز علمی آن کشور به شمار می آیند و امروز در دنیا هر کشور و منطقه ای که دانشگاهی معتبر دارد به وجود آن می بالد و افتخار می کند که همه ما باید تلاش کنیم که تمامی دانشگاه های کشور را به سطح بین المللی ارتقاء دهیم.

وی گفت: دانشگاه ها در عصر کنونی به عنوان مهمترین عامل توسعه و امنیت پایدار در کشورها به شمار می روند و در این راستا جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای برتر در منطقه و جهان می باشد چرا که توسعه فضاهای آموزش عالی در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در یک فضای رو به رشد قرار داشته است.

معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به وضعیت کنونی دانشگاه های کشور و تعداد دانشجو افزود: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تنها 175 هزار دانشجو در کشور تحصیل می کردند که در حال حاضر این آمار به بیش از سه میلیون و 700 هزار نفر افزایش پیدا کرده است.

نادری منش به افزایش تعداد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در کشور نیز اشاره نمود و یادآور شد: در حالی که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تنها چندین دانشگاه محدود و آن هم در مراکز استانهای برخوردار فعالیت می کرد ولی امروز به برکت پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی دو هزار و 200 مجموعه آموزش عالی در سراسر کشور و در تمامی شهرستانها و شهرهای دور افتاده راه اندازی شده و فعال هستند.

در ادامه این مراسم ضمن تقدیر از خدمات غلامحسین کریمی دوستان، جهانشیر امینی به عنوان رئیس جدید دانشگاه کردستان معرفی شد.

کد مطلب 1034100

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