سه پروژه عمرانی در دانشگاه کردستان کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، شامگاه چهارشنبه و همزمان با نهمین روز از دهه مبارک فجر کلنگ آغاز عملیات اجرایی سه پروژه عمرانی شامل دانشکده های هنر و معماری، منابع طبیعی و یک ساختمان آموزشی در دانشگاه کردستان و با حضور معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، استاندار کردستان و و جمعی از مسئولان استان بر زمین زده شد.

ساختمان آموزشی با ظرفیت ایجاد شش هزار و 500 متر مربع فضای کلاسی که در جریان سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان تصویب شده بود، نخستین پروژه ای بود که مراسم کلنگ زنی ان شامگاه چهارشنبه برگزار شد.

این ساختمان آموزشی که در سه طبقه ساخته و شامل بیش از 30 کلاس درس است با اعتباری بالغ بر 35 میلیارد ریال عملیات اجرایی آن از ابتدای فروردین ماه سال آینده آغاز خواهد شد.

در ادامه کلنگ زنی پروژه های عمرانی دانشگاه کردستان، عملیات احداث ساختمان دانشکده منابع طبیعی دانشگاه نیز آغاز به کار کرد.

دانشکده منابع طبیعی در قالب سه فاز ساخته و برای فاز نخست آن مبلغ 21 میلیارد ریال اعتبار از محل مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به استان کردستان در نظر گرفته شده است.

این دانشکده دارای سه هزار و 500 متر مربع فضای آموزشی خواهد بود و در سال جاری از ردیف بودجه ملی اعتبار مناسبی برای آن در نظر گرفته شده است.

در ادامه برنامه های کلنگ زنی پروژه های عمرانی دانشگاه کردستان، ساختمان دانشکده هنر و معماری نیز با حضور معاون وزیر علوم و استاندار کردستان نیز کلنگ زنی شد.

دانشکده هنر و معماری دانشگاه کردستان در قالب سه فاز اجرایی ساخته و بالغ بر 10 هزار متر مربع فضای آموزشی ایجاد خواهد کرد.

اعتبارات لازم برای احداث این دانشکده از محل مصوبات دور اول سفر هیئت دولت تامین و در ردیف بودجه سال 89 نیز اعتبار لازم برای ساخت آن در نظر گرفته شده است.

برای ساخت فاز اول این پروژه اعتباری بالغ بر 21 میلیارد ریال در پیش بینی شده است.

معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مراسم کلنگ زنی دانشکده هنر و معماری عنوان کرد: باید برای ساخت و طراحی این پروژه از معماری اسلامی و ایرانی استفاده شود.